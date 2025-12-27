Nashik Municipal Election : नाशकात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 'मिशन डॅमेज कंट्रोल'; फोडाफोडीनंतर अनिल देसाईंनी फुंकले रणशिंग!

नाशिक: भाजपच्या धक्कातंत्रामुळे अडचणीत सापडलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोल नाशिकमध्ये धाव घेतली. खासदार अनिल देसाई यांनी शुक्रवारी (ता.२६) पक्षाची बंद दाराआड बैठक घेतली. या वेळी देसाई यांनी फोडाफोडीच्या राजकारणावर नाराजी व्यक्त करताना पक्षाची निष्ठावान साखळी मजबूत करून कामाला लागावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. .शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी महापौर विनायक पांडे व यतीन वाघ यांच्यासह पक्षाच्या माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता.२५) भाजपत प्रवेश केला. या पक्ष प्रवेशानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी नाशिकमध्ये धाव घेत आढावा घेतला. खा. देसाई यांच्यासह रविंद्र मिर्लेकर यांनी शालिमार येथे शिवसेना भवनमध्ये बंद दाराआड बैठक घेतली. .यावेळी खासदार राजाभाऊ वाजे, पक्षाचे नेते दत्ता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी आणि माजी आमदार वसंत गीते यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी काहीजणांनी स्वार्थ व दबावापोटी पक्षांतर केले. सध्या पक्षातील निष्ठावानांना सोबत घेत निवडणुकीच्या तयारीला लागा, अशा सूचना देसाई यांनी पदाधिकाऱ्यांनी केल्या..खा. देसाई यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत फोडाफोडीचे राजकारण पाहता ही राज्याची संस्कृती नाही. काहीजणांनी स्वार्थासाठी तसेच काहीजणांनी राजकीय दबावातून पक्षांतर केले आहे. परंतु, निष्ठावान शिवसैनिक आजही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असून त्याची प्रचिती महापालिका निवडणुकीत पाहायला मिळेल, असा विश्वासही देसाई यांनी व्यक्त केला..Ichalkaranji Muncipal : उमेदवारी डावलताच भाजपमध्ये बंडाचे वारे; इचलकरंजीत इच्छुकांचा संताप रस्त्यावर.जागावाटप अंतिम टप्प्यातनाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि कॉंग्रेस महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. जागा वाटपाची चर्चा अंतिम टप्यात आहे. लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे खा. अनिल देसाई यांनी सांगितले. दरम्यान, बैठकीप्रसंगी देसाई यांनी मनसेचे सलीम शेख यांच्याशी चर्चा करताना मजबूतीने निवडणुकांना सामोरे जाऊ असा विश्वास दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.