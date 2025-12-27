नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशकात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 'मिशन डॅमेज कंट्रोल'; फोडाफोडीनंतर अनिल देसाईंनी फुंकले रणशिंग!

Anil Desai’s Closed-Door Meeting: Rebuilding the Loyalist Chain : भाजपमध्ये झालेल्या पक्षप्रवेशानंतर नाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून डॅमेज कंट्रोलची रणनीती आखण्यात आली असून, खासदार अनिल देसाई यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची बंद दाराआड बैठक घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: भाजपच्या धक्कातंत्रामुळे अडचणीत सापडलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोल नाशिकमध्ये धाव घेतली. खासदार अनिल देसाई यांनी शुक्रवारी (ता.२६) पक्षाची बंद दाराआड बैठक घेतली. या वेळी देसाई यांनी फोडाफोडीच्या राजकारणावर नाराजी व्यक्त करताना पक्षाची निष्ठावान साखळी मजबूत करून कामाला लागावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

