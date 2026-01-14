Nashik Municipal Election : पॅनलचं जाऊ द्या, माझं बघा! नाशिक मनपा निवडणुकीत 'एक मताचा' छुपा जागर सुरू

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता होत असताना पॅनलमधून चौघांचा प्रचार करणारे आता मोकळे झाल्याने घरोघरी जाऊन प्रचार सुरू झाला आहे. निवडून येण्याचा ज्वर इतका टोकाला पोचला की मला हक्काचे एक मत द्या बाकी कोणाला दिले तरी चालेल? येथपर्यंत प्रचार सुरू झाला आहे. त्यामुळे पॅनल निवडून आणण्याचे स्वप्न पाहणारे नेतेदेखील सैरभैर झाल्याचे दिसून येत आहे..१५ जानेवारीला महापालिकेसाठी मतदान होत आहे, तर लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मतमोजणी होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण १,३९५ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. त्यापैकी ६६६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज माघार घेत आता ७२९ उमेदवार रिंगणात राहीले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यात प्रचार शिगेला पोचला. .पक्षाच्या नेत्यांनी प्रचारात सहभाग घेऊन नाशिकचे मैदान गाजविले. १३ जानेवारीला सांयकाळी पाच वाजता अधिकृत प्रचार संपला. त्यामुळे आता पुढे ४८ तास छुपा प्रचार सुरु झाला आहे. पॅनल म्हणून चारही उमेदवार व समर्थकांनी घर अन घर पिंजून काढले. रॅली, सभांमध्येदेखील एकत्र दिसले, परंतु छुप्या प्रचारात मात्र पॅनल फुटल्याचे दिसून येत आहे. पॅनलचे जाऊ द्या, आपले हक्काचे मत मला द्या बाकी कोणाला दिले तरी चालेल, असे थेट विनंती केली जात आहे. त्यामुळे पक्ष प्रमुखांकडून अशा प्रकारच्या विनवण्याकडेदेखील लक्ष दिले जात आहे..क्रॉस वोटिंगची धास्तीशहरात एकूण ३१ प्रभाग आहेत, त्यातील प्रभाग १५ व १९ मधून प्रत्येकी तीन नगरसेवक तर उर्वरित २९ प्रभागांतून प्रत्येकी चार नगरसेवक निवडून येणार आहे. भाजप स्वतंत्रपणे लढत आहे, तर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना (उबाठा), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व काँग्रेससह अन्य पक्षाचा समावेश आहे. भाजपने प्रभाग १४ वगळता सर्वच ठिकाणी एकूण ११८ उमेदवार उभे केले आहेत. .Ichalkaranji Election : केंद्र–राज्य सरकारच्या निधीतून इचलकरंजीचा सर्वांगीण विकास आमदार राहुल आवाडे.शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा वाटपात शिवसेनेने ९० पेक्षा अधिक उमेदवार उभे केले आहेत. महाविकास आघाडीत जागांचा घोळ शेवटपर्यंत काम राहिला. काही प्रभागात शिवसेनेचे (उबाठा) स्वतंत्र पॅनल आहे. ज्या भागात स्वतंत्र पॅनल आहे, तेथे आता पॅनलमध्येच फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. कच्चे उमेदवार असलेल्या ठिकाणी किमान एक मताचा जागर केला जात असून काही प्रभागात मात्र मी तुम्हाला चालवतो तुम्ही मला चालवा, असे क्रॉस वोटिंगचा प्रचार सुरू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.