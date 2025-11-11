नाशिक

Nashik Municipal Election : इलेक्ट्रॉनिक जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी 'या' समितीची परवानगी आवश्यक; नाशिकमध्ये नियमावली जारी

District Collector’s Appeal for Ad Certification : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिक जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या निवडणुकीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींवर नियंत्रणासाठी प्रमाणन समितीमार्फत पूर्वप्रमाणन घेण्याचे निर्देश दिले.
election advertisement

election advertisement

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू झाला असून, उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिराती प्रसारणापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
Municipal election
advertisement
tv
YouTube
MCC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com