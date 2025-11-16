नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीचा युती-आघाडीचा 'गुंता' कायम; राजकीय पक्षांच्या धोरणात मोठा फरक

BJP’s Solo Strategy and Candidate Finalisation : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांमध्ये युती आणि आघाडीबाबत असलेली अनिश्‍चितता कायम आहे, त्यामुळे सर्वच प्रमुख पक्ष गोपनीय पद्धतीने निवडणुकीची रणनीती आखत आहेत.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीत युती होईल की आघाडी, याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अद्याप अनिश्‍चिती आहे. त्यामुळे सार्वजनिकरीत्या केलेले वक्तव्य व प्रत्यक्षात आखली जाणारी रणनीती या दोहोंत फरक दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे भाजपने शंभर प्लसचा नारा दिला आहे, तर काँग्रेसने मनसेला महाविकास आघाडीसोबत घेण्यास सपशेल नकार देताना स्वतंत्र निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

