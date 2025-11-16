Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीचा युती-आघाडीचा 'गुंता' कायम; राजकीय पक्षांच्या धोरणात मोठा फरक

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीत युती होईल की आघाडी, याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अद्याप अनिश्चिती आहे. त्यामुळे सार्वजनिकरीत्या केलेले वक्तव्य व प्रत्यक्षात आखली जाणारी रणनीती या दोहोंत फरक दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे भाजपने शंभर प्लसचा नारा दिला आहे, तर काँग्रेसने मनसेला महाविकास आघाडीसोबत घेण्यास सपशेल नकार देताना स्वतंत्र निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार) ताकद नसल्याने उपद्रवाची भूमिका बजावून अधिकच्या जागा पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. भाजपसोबत जाण्यास शिवसेनेचा इच्छुक आहे, परंतु भाजपला पूर्वीप्रमाणेच महापालिकेत स्वबळावर सत्ता आणायची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) प्रभागनिहाय एक ते दोन उमेदवार निश्चित केले आहेत. .शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मात्र युतीवर ठाम असल्याचे चित्र आहे. वंचित बहुजन आघाडीकडून कुठल्याच पक्षाकडून उमेदवारी न मिळालेल्या उमेदवारांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे तूर्त नगरपालिका त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर महापालिकेकडे मोर्चा वळविला जाणार आहे..भाजपची स्वबळाची तयारीपक्षाच्या नेत्यांनी शंभर प्लसचा नारा दिला आहे. सद्यःस्थितीत ८५ जागांवर निवडून येतील, याप्रमाणे उमेदवार निश्चित केले आहे. महायुती झालीच तर शिंदे सेनेला पंधरा व राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार) १० ते १२ जागा सोडण्याची तयारी आहे. इच्छुकांची गर्दी लक्षात घेता बंडखोरीचीदेखील भीती असल्याने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेपर्यंत पत्ते खोलले जाणार नाही. ज्यांना उमेदवारी द्यायचीच आहे, त्यांची नावे प्रथम जाहीर केली जातील..शिंदे सेनेला हवीय महायुतीशिवसेनेत १२२ जागांवर उमेदवार देण्याइतके इच्छुक नाही. भाजपसोबत लढले तर निवडून येण्याची शाश्वती अधिक आहे. त्यामुळे महायुतीत सहभागी होण्याकडे कल आहे. पक्षातील बहुतांश इच्छुकांनी तसे बोलून दाखविले. सुरवातीला भाजप सोबत युती करताना ५०-५० चा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला, मात्र भाजपकडून उतरच न आल्याने आकडा कमी होत गेला. आता ३० जागेपर्यंत आकडा आल्याचे बोलले जात आहे. महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबतही युतीची तयारी आहे..कमी ताकद असूनही ‘दादा’गिरीराष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार) शहरात ताकद नाही. यापूर्वी निवडून आलेले नगरसेवकदेखील अन्य पक्षात प्रवेशकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे जेथे ताकद आहे, किमान तेथील जागा मागण्याची तयारी आहे. १७० इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी पक्षाकडे अर्ज केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात खरा आकडा समोर येत नाही. महायुती म्हणून निवडणूक न झाल्यास एक तर शिंदे सेना किंवा भाजप सोबत युतीचा पर्याय राखून ठेवला आहे..काँग्रेसचे ‘एकला चलो’शहरात काँग्रेसची शक्ती जवळपास संपल्यात जमा आहे. फार तर पाच जागांवर काँग्रेस हक्क सांगू शकते. मुंबईत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची घोषणा केल्याने महाविकास आघाडीतून काँग्रेस बाहेर पडेल किंवा बाजूला ठेवले जाईल, अशी स्थिती आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मनसे सोबत हवी आहे. मनसेकडे कार्यकर्ते आहे. किमान बूथवर गर्दी जमविण्याची क्षमता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे..उबाठा-मनसे युतीशिवसेनेला (उबाठा) मनसे सोबत हवी आहे व मनसेलादेखील उबाठा सोबत हवी आहे. महाविकास आघाडीत मनसेवरून बिनसल्यास शिवसेना-मनसे युती होऊन निवडणूक लढविली जाईल. सध्या दोन्ही पक्षाकडून १२२ मतदारसंघात इच्छुकांची चाचपणी केली जात आहे. ठाकरे ब्रॅण्ड नावाने निवडणूक लढविण्याची मनसे-शिवसेनेने तयारी केली आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपनं डावललं, RSS च्या स्वयंसेवकाने संपवलं जीवन....उमेदवार निश्चित करून आघाडीमहाविकास आघाडीत प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची शहरात फारशी ताकद नाही, परंतु जेथे ताकद आहे किमान तेथील जागा लढविण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक प्रभागात एक ते दोन असे उमेदवार निश्चितीदेखील झाली आहे. महाविकास आघाडीत निवडणूक लढल्यास फायदा पदरात पाडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्याच जागा हव्यात , या भूमिकेत पक्षाचे नेते नाही. जुने नाशिकमध्ये मात्र जागांसाठी आग्रह केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.