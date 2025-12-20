नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये सत्तेचे नवीन समीकरण! शहरात भाजपला, तर ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीला झुकते माप

BJP–NCP Alliance Strategy for Municipal and Rural Power : नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये युतीबाबत हालचाली वेग घेत आहेत.
नाशिक: महापालिकेची सत्ता मिळविण्यात प्राबल्य राखणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर युतीचा निर्णय घेऊन जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा मार्ग मोकळा करून घेतला. शहरात भाजपचे, तर ग्रामीण भागात ‘राष्ट्रवादी’चे वर्चस्व असल्याने उभय पक्षांच्या नेत्यांनी दोन्ही ठिकाणांच्या सत्तेवर हात ठेवण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे.

