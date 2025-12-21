नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपासाठी युतीवर शिक्कामोर्तब! महाजन-भुसे भेटीत संभ्रम दूर; आता पेच फक्त जागांचा

BJP–Shiv Sena Alliance Confirmed for Nashik Civic Polls : कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन व शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यात प्राथमिक चर्चा पार पडल्यानंतर युतीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, जागावाटपाचे सूत्र अद्याप निश्चित झाले नसून, येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेत युती होईल की नाही, याबाबत असलेला संभ्रम आता दूर झाला आहे. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन व शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यात प्राथमिक चर्चा पार पडल्यानंतर युतीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, जागावाटपाचे सूत्र अद्याप निश्चित झाले नसून, येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजपने शिवसेनेला ३२ जागा सोडण्याची तयारी केली असली, तरी शिवसेनेकडून मात्र ४५ जागा मिळविण्याचा प्रयत्न राहील.

