Nashik Municipal Election : नाशिक मनपासाठी युतीवर शिक्कामोर्तब! महाजन-भुसे भेटीत संभ्रम दूर; आता पेच फक्त जागांचा

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेत युती होईल की नाही, याबाबत असलेला संभ्रम आता दूर झाला आहे. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन व शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यात प्राथमिक चर्चा पार पडल्यानंतर युतीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, जागावाटपाचे सूत्र अद्याप निश्चित झाले नसून, येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजपने शिवसेनेला ३२ जागा सोडण्याची तयारी केली असली, तरी शिवसेनेकडून मात्र ४५ जागा मिळविण्याचा प्रयत्न राहील..महापालिका निवडणुकीसाठी राज्याचे जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी 'शंभर प्लस'चा नारा दिला. भाजपच्या या घोषणेमुळे शिवसेनेनेदेखील स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची तयारी केली. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला सोबत घेण्याच्या सूचना केल्या तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील भाजप सोबतच निवडणूक लढविण्याच्या सूचना केल्या..मात्र शिवसेनेतीलच एक गट स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची मागणी करत आहे, तर दोन दिवसांपूर्वी भाजपच्या निवडणूक प्रमुख आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनीदेखील शहरातील सर्व जागा लढवणार असल्याचे घोषित केले होते. परंतु भाजपचे प्रभारी महाजन व शिक्षण मंत्री भुसे यांच्यात शुक्रवारी (ता. १९) रात्री युती संदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली असून, युती जवळपास निश्चित झाली आहे. फक्त आता जागा वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यासाठी दोन दिवसात बैठक घेऊन निर्णय जाहीर केला जाणार आहे..जागावाटपात रस्सीखेचरविवारी (ता. २१) जागावाटपासंदर्भात चर्चा होणार आहे. यात दोन्ही पक्षांकडे असलेले सक्षम उमेदवार व मागील निवडणुकीत निवडून आलेले दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक या सर्वांचा विचार करून जागावाटप निश्चित केल्या जातील. भाजपने शिवसेनेला ३२ ते ३८ जागा देण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शिवसेनेकडून मात्र ४५ जागांची मागणी करण्यात आली..Nagar Palika Election Result: मंगळवेढा नगराध्यक्षपदी तिर्थक्षेत्र आघाडीच्या सुनंदा आवताडे यांचा विजयी जल्लोष.महापालिका निवडणुका युती म्हणून लढण्याच्या सूचना आहेत. जागावाटपासंदर्भात चर्चा केली जाईल.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, भाजपमंत्री महाजन व भुसे यांच्यात युतीसंदर्भात चर्चा झाली. जागावाटपा- संदर्भात सूत्र ठरविण्यासाठी दोन दिवसांत बैठक होईल.- अजय बोरस्ते, उपनेते, शिवसेना.