Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महायुतीत बिघाडी? शिवसेनेला अवघ्या २५ जागांचा प्रस्ताव; जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेनेची युती करण्याच्या सूचना राज्य पातळीवरून आहे. परंतु स्थानिक पातळीवर मात्र जागांवरून पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेनेला अवघ्या २५ जागा देऊ केल्याने हा पेच निर्माण झाला असून, शिवसेनेने ५० जागांची मागणी केली आहे. मात्र या संदर्भात बोलू, बघू, विचार करू असे उत्तर देऊन भाजपच्या नेत्यांनी वेळ पुढे ढकलली आहे. .महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेना महायुती म्हणून निवडणूक लढविणार असल्याचे निश्चित झाले. दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठांनी युती करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने शुक्रवारी (ता. १९) रात्री उशिरा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यात चर्चा झाली..पहिल्या फेरीत युतीचे निश्चित झाले, दुसऱ्या फेरीत मात्र जागेवरून घोडे अडले. शिवसेनेने भाजपकडे ५० जागांची मागणी केली मात्र भाजपकडून अवघ्या २३ ते २५ जागा देण्याचे मान्य केले. त्यावरून शेवटपर्यंत जागा वाटपाचा गोंधळ कायम ठेवून स्वबळावर निवडणूक लढविली जाईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत..महायुती करण्यासंदर्भात दोन्ही पक्षाकडून संमती दर्शविली असली तरी शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा हव्या आहेत, तो आकडा भाजपकडून देण्याची तयारी नाही. त्यामुळे रविवारी (ता. २१) शिवसेनेकडून काही प्रभागांमध्ये चार उमेदवारांच्या पॅनलनुसार प्रचाराला सुरवात झाली. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये प्रचाराचा नारळ फुटला. या प्रभागात शिवसेनेचे चारही नगरसेवक मागील निवडणुकीत निवडून आले होते. मात्र त्यावेळी शिवसेना एकसंध होती..महायुती व जागावाटप होण्यापूर्वीच शिवसेनेने या प्रभागात प्रचाराचा नारळ फोडत दबावतंत्र सुरू केले आहे. प्रभाग ८ बरोबरच प्रभाग २४ मध्ये रविवारी (ता.२१) शिवसेनेचे पॅनल झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना महाले यांच्या स्नूषा डॉ. पूनम महाले यांना महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी प्रवेश देऊन चौघांच्या पॅनलची घोषणा केली आहे. प्रभाग क्रमांक २६ मध्येदेखील पॅनल पूर्ण झाले असून, प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये चौघांच्या पॅनलपैकी शिवसेना उपनेते अजय बोरस्ते यांच्यासह अन्य दोन असे तीन उमेदवार तयार झाले आहेत. चौथ्या उमेदवाराचा शोध घेऊन येथेदेखील स्वतंत्र पॅनलचा प्रचार सुरू केला जाणार आहे..राजकीय रणनीतीभाजपकडे ९८७ इच्छुक आहेत. सर्वेक्षणानुसार ८५ जागांवर एकतर्फी विजयाची शक्यता आहे. असे असताना शिवसेनेशी युती करण्याची आवश्यकता नाही. शेवटपर्यंत चर्चेत अडकवून ठेवायचे व शेवटी स्वबळावर निवडणूक लढवायची. शिवसेनेने भाजपच्या या रणनीतीला उत्तर म्हणून चार प्रभागात चौघांचे पॅनल तयार करून प्रचाराला सुरवात केली आहे. शिवसेनेतही अनेकांना युती नको आहे. दोघांनी स्वतंत्र लढायचे शेवटी सत्तेसह विरोधी पक्ष पददेखील आपल्याकडे ठेवायचे हादेखील एक रणनीतीचा भाग आहे..शाहूपुरीची पंचवीस वर्षांची पाटीलकी संपुष्टात! नवख्या अक्षय जाधव यांना मतदारांची पसंती, राजकीय चक्रव्यूह भेदले...राष्ट्रवादीचीही शहरात उडीमहायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार) समावेश नसला तरी शनिवारी (ता. २०) माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी भेट घेऊन काही जागांची मागणी केली. त्यात प्रभाग १२, १३, १४, २०, २२, ३० चा समावेश आहे. महायुतीत राष्ट्रवादी सहभागी झाल्यास भाजप व शिवसेनेचा जागा वाटपाचा टक्का कमी होणार आहे.