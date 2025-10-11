नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणूक; 'स्वबळा'वर लढण्याची भाजप पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी

BJP Leadership Reviews Nashik Municipal Corporation Strength : नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आडगाव नाका येथे झालेल्या बैठकीत भाजपच्या उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची एकमुखी मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळाली. सलग दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्ता मिळविण्यासाठी तेवढी आकडेवारी आपल्याजवळ आहे. त्यामुळे स्वबळावर महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची एकमुखी मागणी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली.

