Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणूक; 'स्वबळा'वर लढण्याची भाजप पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी

नाशिक: महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळाली. सलग दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्ता मिळविण्यासाठी तेवढी आकडेवारी आपल्याजवळ आहे. त्यामुळे स्वबळावर महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची एकमुखी मागणी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली..आडगाव नाका येथील श्री स्वामीनारायण बँक्वेट हॉलमध्ये भाजपच्या उत्तर महाराष्ट्रातील निवडक पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत नाशिकसह अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, नगरपालिकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. .बंद खोलीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्यासमोर अहवाल सादर करण्यात आला. नाशिक महापालिका हद्दीत भाजपला चांगले वातावरण आहे. दोन आमदारांना तीनदा, तर पूर्व विधानसभा मतदारसंघात जवळपास ८८ हजार मताधिक्याने भाजपला यश मिळाले. २०१७ च्या निवडणुकीतही भाजपला सत्ता मिळाली. .पाच वर्षे तसेच प्रशासकीय कारकीर्दीतील पावणेतीन वर्षांत भाजपची ताकद वाढली. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, पणनमंत्री जयकुमार रावल, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, ॲड. राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे उपस्थित होते. .महापालिकेचा शहराध्यक्ष सुनील केदार, तर जिल्ह्याचा यतीन कदम यांनी आढावा दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागा, पक्षाची सद्यस्थिती, सर्वसाधारण ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गनिहाय पक्षाचे आजी-माजी नगरसेवक, तसेच विरोधी पक्षांची परिस्थिती याबाबत माहिती देण्यात आली. पक्षाच्या बूथप्रमुखांची माहिती देण्यात आली..Akola Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध; महापालिका निवडणूक, पुढील प्रक्रियेकडे लागले लक्ष.असे आहे गणितभाजपच्या 'शंभर प्लस'चे गणित मांडण्यात आले. ते असे ः पक्षात ७० माजी नगरसेवक आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर ४२ उमेदवार आहेत. असे मिळून ११२ उमेदवारांचे गणित मांडण्यात आले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची मागणी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली; परंतु माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती म्हणून निवडणूक लढणार असल्याचे सांगितले.