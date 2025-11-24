Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका निवडणुकीत रविवार ठरला 'मेगा दिवस'! उमेदवारांनी साधला सुटीचा मुहूर्त; घराघरांत जाऊन मतदारांच्या पायाशी लोटांगण

नाशिक: जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत रविवार (ता. २३) हा प्रचाराचा मेगा दिवस ठरला. उमेदवार व त्यांच्या सर्मथकांनी सुटीचा मुहूर्त साधत मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या. उमेदवारांनी प्रभाग व शहराच्या विकासाचा लेखाजोखा मांडताना नागरिकांकडे मतदानाचा जोगवा मागितला. दरम्यान, अद्याप चिन्ह मिळालेले नसले तरी अपक्षांनीही लक्ष राहू द्या, चिन्हांचे लवकरच सांगू, अशी आळवणी करीत प्रचाराला धडाक्यात सुरुवात केली..जिल्ह्यातील ११ पालिकांमध्ये माघारीनंतर अंतिम लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले असले, तरी अपक्ष उमेदवारांना अद्याप चिन्हे मिळालेली नाहीत. बहुतांश ठिकाणी तिरंगी व बहुरंगी लढती होत आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचा कस लागत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर रविवारी सुटीचा मुहूर्त साधत उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी प्रचारासाठी अवघा प्रभाग पालथा घातला. मतदारांच्या भेटी घेताना प्रत्येक उमेदवार आपल्यालाच मतदान करावे, असे आर्जव करीत आहे. हे उमेदवार ज्येष्ठ मतदारांच्या पायाशी लोटांगण घालत असून, युवा मतदारांना विविध आश्वासने देताना दिसून येत आहेत..पालिकांमध्ये तब्बल आठ वर्षांनंतर होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने उमेदवार प्रत्येक घराचा उंबरठा झिजवत आहेत. उमेदवार हात जोडून व प्रसंगी पाय धरून मत मागत असल्याने मतदारांनाही आता ‘अंगावर मूठभर मास’ चढल्याची अनुभूती येत आहे. दरम्यान, पालिकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. निवडणुकांचा प्रचार महिनाअखेरला संपुष्टात येईल. त्यामुळे पुढील आठवडाभर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे मतदारांचे मनोरंजन होणार आहे..आरोप-प्रत्यारोपांनी रंगराजकारणापुढे सर्वच नातेसंबंध फिके पडतात, अशी धारणा आहे. त्याचा प्रत्यय सध्या पालिकांमध्ये निवडणुकांच्या रणधुमाळीने पाहायला मिळतो आहे. यंदाच्या निवडणुकीत नातेगोते तसेच मित्र परिवारातील उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. सत्तेच्या खुर्चीत पोहोचण्यासाठी उमेदवार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. त्यातूनच नात्या-गोत्यातील व्यक्ती, तसेच मित्र परिवारातील उमेदवाराविरोधात जोरदार प्रचार करताना आरोप-प्रत्यारोपांच्या झडणाऱ्या फैरींनी निवडणुकीत रंग भरले जात आहेत..Creamy Layer for SC-ST : ''अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था आवश्यक कारण...'', नेमकं काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश?.सभांचा उडणार धुरळाजिल्ह्यातील पालिकांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीत वितुष्ट निर्माण झाले आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी युती व आघाडीतील मित्र एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. पुढील आठ दिवस पालिकांमध्ये मोठे नेते व पदाधिकाऱ्यांच्या सभा, रॅली व ‘रोड शो’चा धुरळा उडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.