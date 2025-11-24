नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका निवडणुकीत रविवार ठरला 'मेगा दिवस'! उमेदवारांनी साधला सुटीचा मुहूर्त; घराघरांत जाऊन मतदारांच्या पायाशी लोटांगण

Overview of Nashik Municipal Election Campaign : नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिका निवडणुकांसाठी रविवारी प्रचाराचा मेगा दिवस. अपक्षांचे चिन्हांशिवाय मतदारांना आवाहन. मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन उमेदवारांकडून आश्वासनांची खैरात.
नाशिक: जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत रविवार (ता. २३) हा प्रचाराचा मेगा दिवस ठरला. उमेदवार व त्यांच्या सर्मथकांनी सुटीचा मुहूर्त साधत मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या. उमेदवारांनी प्रभाग व शहराच्या विकासाचा लेखाजोखा मांडताना नागरिकांकडे मतदानाचा जोगवा मागितला. दरम्यान, अद्याप चिन्ह मिळालेले नसले तरी अपक्षांनीही लक्ष राहू द्या, चिन्हांचे लवकरच सांगू, अशी आळवणी करीत प्रचाराला धडाक्यात सुरुवात केली.

