Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये निवडणुकीचा महाकुंभ! भाजपच्या ५०० तर राष्ट्रवादीच्या २०० मुलाखती; राजकीय वातावरण तापले

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी अवघा महिनाभराचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने व २३ डिसेंबरपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षाकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू झाल्या आहेत. भाजपने मुलाखतींचा ‘जम्बो’ टप्पा पार केला. जवळपास ५०० मुलाखती बुधवारी (ता. १७) झाल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जवळपास २०० इच्छुकांची मुलाखत झाल्या. दिवसभर मुलाखतीच्या प्रक्रियेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. इच्छुकांची गर्दी लक्षात घेता, मुलाखत घेणाऱ्यांच्या तीन टीम तयार करण्यात आल्या. .भाजपकडून तीन दिवसांपासून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. बुधवारी (ता. १७) पाचशेहून अधिक मुलाखती झाल्या. रात्री उशिरापर्यंत मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भुजबळ फार्म येथे मुलाखती घेण्यात आल्या. पंचवटी व नाशिक रोड विभागातील प्रत्येकी सहा प्रभागात मुलाखत झाली. सिडको विभागातील प्रभाग २७ ते२९ व ३१ मधील इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. तर एकाच दिवशी जवळपास २०० इच्छुकांनी मुलाखत दिली. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दहा ते बारा इच्छुकांनी मुलाखत दिली तर काही प्रभागांमध्ये उमेदवार नसल्याचे दिसून आले. अहवाल प्रदेश कार्यालयाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिली. शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, नाना महाले, निवृत्ती अरिंगळे, दिलीप खैरे यांनी मुलाखत घेतली. शिवसेनेच्या कार्यालयात इच्छुकांच्या मुलाखती होणार आहे. समन्वयक राम रेपाळे, आमदार सुहास कांदे, उपनेते अजय बोरस्ते, विजय करंजकर, महानगरप्रमुख बंटी तिदमे, विलास शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुलाखती होतील..उद्या काँग्रेसच्या मुलाखतीमहापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची मुलाखत शुक्रवारी (ता. १९) काँग्रेस भवन येथे होणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष ॲड. आकाश छाजेड व समन्वयक उल्हास सातभाई यांनी दिली. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, उपाध्यक्ष शरद आहेर, शाहू खैरे, प्रदेश सचिव राहुल दिवे, माजी गटनेते राजेंद्र बागूल, माजी सभागृह नेते सुभाष देवरे यांच्या उपस्थिती असेल..शिवसेनेकडून (उबाठा) शनिवारी मुलाखतशिवसेनेच्या (उबाठा) मुलाखती शिवसेना भवनमध्ये शनिवारी (ता. २०) होणार आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेकडे सर्वाधिक इच्छुक आहे. त्यापाठोपाठ मनसेकडे इच्छुकांची संख्या अधिक आहे..Manikrao Kokate: कोकाटेंचं मंत्रिपद बीडच्या नेत्याला मिळणार? धनंजय मुंडेंना जबरदस्त धक्का देण्याची तयारी.मुलाखतीदरम्यान इच्छुकांचा गोंधळभाजपकडे इच्छुकांची संख्या सर्वाधिक असल्याने मुलाखतीसाठी गर्दी आहे. प्रभाग क्रमांक चारमध्ये एका इच्छुकाला वेटिंगवर ठेवल्याने पारा चढला. वेळे आधीचं बोलविले परंतु मुलाखतीला वेळेत बोलविले नाही असे सांगत, या उमेदवाराने गोंधळ घातला. मी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, असा दम देत सदरचा कार्यकर्ता तावातावात निघून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.