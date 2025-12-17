Nashik Municipal Election : नाशिकच्या चौकांनी घेतला मोकळा श्वास; आचारसंहितेच्या पहिल्याच दिवशी शेकडो झेंडे जप्त

जुने नाशिक: महापालिका पंचवार्षिक निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होताच, पश्चिम विभागाच्या अतिक्रमण पथकाकडून राजकीय फलक आणि झेंड्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले. विभागातील विविध भागांतील रस्त्यांवर, वाहतूक बेटांवर तसेच कमानींवर असलेले झेंडे आणि फलकांचा यात समावेश आहे. सुमारे एक ट्रक साहित्य काढण्यात आले. त्यामुळे रस्ते आणि चौकांनी मोकळा श्वास घेतला..राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सोमवारी (ता. १५) महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताच आचारसंहिता लागू करण्यात आली. महापालिकेच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाने मंगळवारी (ता. १६) रोजी विभागात मोडणाऱ्या विविध भागांत कारवाई करत राजकीय आणि इतर जाहिरात फलक हटविले..महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, अतिक्रमण उपायुक्त संगीता नांदुरकर यांच्या आदेशान्वये, पश्चिम विभागीय अधिकारी चंदन घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभाग अतिक्रमण प्रमुख प्रवीण बागूल, जावेद शेख, बापू लांडगे, मोहन भांगरे, संतोष पवार, जगन्नाथ हमरे, संजय सूर्यवंशी, खैरनार, रोकडे यांनी सीबीएस भागातून कारवाईला सुरुवात केली..सीबीएस ते त्र्यंबक नाका, गडकरी चौक, चांडक सर्कल, मायको सर्कल, एबीबी सर्कल, कॉलेज रोड, कॅनडा कॉर्नर ते गंगापूर रोड अशा विविध भागांत रस्ते, वाहतूक बेट, पथदिपांच्या खांब, कमानी आणि इमारती यांच्यावर लावण्यात आलेले राजकीय फलक, झेंडे, जाहिरात फलक, स्टॅन्ड बोर्ड अशा विविध फलकांचे अतिक्रमण काढण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण परिसराने मोकळा श्वास घेतला. परिसराची सुंदरता वाढण्यास मदत झाली. जप्त केलेले साहित्य आडगाव येथील गोडाऊनमध्ये जमा करण्यात आले..Maharashtra Politics: ठाकरे गट-काँग्रेसला धक्का! 'या' बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश.जप्त केलेले साहित्यझेंडे २९होर्डिंग १८जाहिरात फलक १७स्टॅन्ड बोर्ड १६पोल बॅनर ३३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.