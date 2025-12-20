Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेत आघाडीत बिघाडी? मनसेच्या एन्ट्रीवरून शिवसेना-काँग्रेसमध्ये जुंपली!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी, युतीबाबत बोलणी सुरू असताना दोन्हीकडे जागा वाटपावरून सर्वच पक्षांमध्ये आलबेल नसल्याचे चित्र आहे. मनसेला आघाडीत घेतले तरी शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वाटेला जितक्या जागा येतील त्यातून जागा द्याव्यात, अशी ताठर भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. ठाकरे सेनेकडून काँग्रेस सोबत आली तर ठीक अन्यथा काँग्रेस सोडून आघाडी निवडणूक लढवेल, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे..महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया पुढील आठवड्यापासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांमध्ये इच्छुकांच्या मुलाखतींचा सोपस्कार पार पाडला जात आहे. काँग्रेसने शुक्रवारी (ता. १९) शंभरहून अधिक मुलाखती घेतल्या, तर ठाकरे सेनेकडून पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील ६० मुलाखती झाल्या. एकीकडे मुलाखती, तर दुसरीकडे आघाडीबाबत बोलणी सुरू आहे. महाविकास आघाडीत ठाकरे सेना हाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा पक्षाचे नेते आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांनी शुक्रवारी (ता. १९) केला..आघाडीसह जागा वाटपाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी यांनी महाविकास आघाडीत मनसेला सोबत घेण्यात आल्याचे सांगितले. काँग्रेसने उगाचच आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारल्यास काँग्रेसशिवाय आघाडी निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (शरदचंद्र पवार) अडचण नाही. जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप निश्चित नाही. .काँग्रेसचे शहराध्यक्ष ॲड. आकाश छाजेड यांनी ठाकरे सेनेच्या वाट्याला ज्या जागा येतील, त्यातून मनसेला जागा द्याव्यात असे सांगितले. त्यावरून आघाडीत नवा वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या स्थानिक पातळीवरील कोअर कमिटीची बैठक दोन दिवसात होणार असून त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे..नव्यांना संधी : मिर्लेकरनिवडणुकीच्या तोंडावर ज्यांनी शिंदे सेनेसह अन्य पक्षात प्रवेश करून गद्दारी केली, त्यांना उबाठात प्रवेश दिला जाणार नाही. उलट गद्दार निघून गेल्याने दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आहे. त्यांची संधी हिरावली जाणार नसल्याचे शिवसेनेचे नेते रवींद्र मिर्लेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले..Nashik Ring Road : नाशिक रिंग रोड: "मखमलाबादऐवजी दरी मातोरीमार्गे रस्ता करा"; ग्रामस्थांनी सरकारला दिला पर्यायी प्लॅन.संयुक्त बैठकीत जो निर्णय होईल, त्यानुसार जागा वाटप होईल. काँग्रेसला मान्य नसल्यास त्याशिवाय आघाडी निवडणूक लढवेल.- डी. जी. सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना (उबाठा)शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वाट्याला ज्या जागा येतील, त्यातून मनसेला जागा द्याव्यात. आघाडीत स्वतंत्र जागा मनसेला मिळणार नाही.- ॲड. आकाश छाजेड, शहराध्यक्ष, काँग्रेस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.