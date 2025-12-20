नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेत आघाडीत बिघाडी? मनसेच्या एन्ट्रीवरून शिवसेना-काँग्रेसमध्ये जुंपली!

Seat Sharing Talks Intensify Ahead of Nashik Civic Polls : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी. जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये सध्या वाकयुद्ध सुरू आहे.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी, युतीबाबत बोलणी सुरू असताना दोन्हीकडे जागा वाटपावरून सर्वच पक्षांमध्ये आलबेल नसल्याचे चित्र आहे. मनसेला आघाडीत घेतले तरी शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वाटेला जितक्या जागा येतील त्यातून जागा द्याव्यात, अशी ताठर भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. ठाकरे सेनेकडून काँग्रेस सोबत आली तर ठीक अन्यथा काँग्रेस सोडून आघाडी निवडणूक लढवेल, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Nashik
maharashtra
NCP
political
mns
Maha Vikas Aghadi
nashik muncipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com