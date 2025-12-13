Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणूक: महायुती निश्चित, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस 'आऊट'! शिंदे गटाला अवघ्या २२ जागा मिळण्याची शक्यता

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती होणार की घटक पक्ष स्वतंत्र लढणार हा मुद्दा जवळपास संपुष्टात आला असून, नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने पक्षांच्या वरिष्ठांच्या चर्चेअंती महायुती होणार असल्याचे स्थानिक पातळीवर सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परंतु, महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाजूला ठेवले जाणार, अशी खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. परंतु, भाजप-शिवसेना महायुतीच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यात अवघ्या २२ जागा शिवसेनेला मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे..विधीमंडळाचे नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर महापालिका निवडणुकांची घोषणा कुठल्याही क्षणी होण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक तयारी सुरु असताना दुसरीकडे राजकीय पक्षांकडूनदेखील हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. नाशिकमध्ये महायुती होईल की नाही? महायुतीत कुठले पक्ष सहभागी होतील? यावरून गेल्या महिनाभरापासून चर्चा आहे..भाजपने शंभर प्लस जागांचा नारा दिला असल्याने सर्व जागा भाजपकडून लढविल्या जाणार असल्याचे संकेत होते. परंतु वरिष्ठांच्या चर्चेनंतर आता प्रथम युती व नंतर जागा वाटप निश्चित होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्थान दिले जाणार नसल्याचे समजते. शहरात राष्ट्रवादीची ताकद कमी असल्याने अगदी क्षुल्लक जागा देण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, राष्ट्रवादीने जागा वाटपाचा तो फॉर्म्युला अमान्य केल्याने भाजप व शिवसेनेची युती होणार असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु शिंदे सेनेलाही फक्त २२ जागाच देवून भाजपकडून शंभर जागा लढविण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे..दोन्ही ठाकरेंना दूर ठेवण्यासाठी युतीकेंद्र व राज्यात महायुती असली, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र महायुतीत फारसे सख्य नाही. भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांकडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची भाषा बोलली गेली; परंतु महायुतीतील घटक पक्ष स्वतंत्र लढल्यास शिवसेना (उबाठा) व मनसेला फायदा होऊन दोन्ही ठाकरे बंधूंना स्थानिकमध्ये ताकद मिळू नये, यासाठी महायुती म्हणून तिन्ही पक्ष एकत्र आल्याचे बोलले जात आहे..Kolhapur IT Park Project : आनंदाची बातमी! कोल्हापुरात लवकरच होणार 'आयटी पार्क'; निर्णय अंतिम टप्प्यात, CM फडणवीसांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश.काय होता पूर्वीचा फॉर्म्युला?यापूर्वी भाजपने केलेल्या नियोजनानुसार महायुती झाल्यास भाजप १००, शिवसेना १५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सात जागा देऊन महायुती म्हणून निवडणूक लढण्याचे नियोजन केले होते; परंतु शिवसेना एवढ्या कमी जागांवर लढण्यास तयार नसल्याने पूर्वीचा म्हणजे पहिला फॉर्म्युला बाजूला ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.