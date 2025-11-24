Nashik Municipal Election : महायुतीचा 'नारळ' फुटला! मुख्यमंत्र्यांची त्र्यंबकेश्वरमधून प्रचाराची सुरुवात, उपमुख्यमंत्र्यांची नांदगावला सभा

नाशिक: पालिका निवडणुकीत महायुतीच्या प्रचाराचा नारळ सोमवारी (ता. २४) फुटणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली सभा दुपारी साडेबाराला त्र्यंबकेश्वर येथे होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जिल्ह्यातील पहिली सभा नांदगावला होत आहे. पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकाच दिवशी जिल्ह्यात येत असल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघेल..जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी येत्या २ तारखेला मतदान होईल. अर्ज प्रक्रिया आणि माघारीनंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाल्याने आता प्रचाराला गती आली आहे. कुंभमेळ्याच्यादृष्टीने नाशिक महापालिका व त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. .त्यादृष्टीने त्र्यंबकेश्वर येथे भाजप स्व:बळावर लढत असून थेट नगराध्यक्षपदासाठी कैलास घुले यांना मैदानात उतरविले आहे. त्यांच्यासह नगरसेवकपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ थेट राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस येत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीला किती महत्त्व आहे, हे लक्षात येते..राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे त्र्यंबकेश्वरकडे लक्ष लागले असून त्यांनी जिल्ह्यातील प्रचाराचा शुभारंभ येथून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्र्यंबकेश्वर, दुपारी नंदुरबार आणि सायंकाळी जळगाव जिल्ह्यात सभा होणार असल्याचे समजते. जिल्ह्यातील पहिली प्रचार सभा होत असून यानंतर ते नंदुरबार आणि जळगावलाही जाणार आहेत..मनमाडला साडेअकराला सभामनमाड: नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महायुतीचा प्रचार वेग घेत असताना सोमवारी (ता. २४) शहरात प्रचारसभा होणार आहे. आमदार सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या महायुतीकडून थेट नगराध्यक्ष व ३३ नगरसेवकपदांच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शिवसेना पक्षप्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा एकात्मता चौकात सकाळी साडेअकराला होणार आहे..सटाण्यात दुपारी बाराला सभासटाणा: पालिका निवडणुकीतील शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सोमवारी (ता. २४) दुपारी बाराला प्रचारसभा होत असल्याची माहिती प्रचारप्रमुख राहुल पाटील यांनी दिली. येथील पाठक मैदानावर होणाऱ्या या सभेस शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, सचिव रामजी रेपाळे, आमदार सुहास कांदे, जिल्हाप्रमुख ॲड. संजय दुसाने, तालुकाप्रमुख सुभाष नंदन, उपजिल्हाप्रमुख प्रवीण भामरे, शहरप्रमुख सुनील पाटील, शिवसेनेच्या थेट नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार हर्षदा पाटील, संघटक विशाल आंबेकर उपस्थित राहतील. नागरिक व मतदारांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही श्री. पाटील यांनी केले आहे. शिवसेनेने थेट नगराध्यक्षपदासह सर्व १२ प्रभागांतील २४ जगांसाठी उमेदवार दिले आहेत..Kolhapur Voter List: हद्दीतील मोठा घोळ! हजारो मतदारांची नावे गायब; नागरिक संतप्त. प्रारूप मतदार यादीत धक्कादायक चुका.प्रचारसभेचे साधू-महंतांनाही निमंत्रणमुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रथमच त्र्यंबकेश्वर दौऱ्यावर येत असल्याने येथील आखाडा प्रमुखांसह साधू-महंतांनाही व्यासपीठावर येण्याचे निमंत्रण आहे. पण, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या व्यासपीठावर जायचे की नाही, याबाबत आखाड्यांमध्ये भिन्न मतप्रवाह असल्याने त्यांनी यापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहास्तव साधू- महंत राजकीय व्यासपीठावर विराजमान होणार की नाहीत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.