नाशिक

Nashik Municipal Election : महायुतीचा 'नारळ' फुटला! मुख्यमंत्र्यांची त्र्यंबकेश्वरमधून प्रचाराची सुरुवात, उपमुख्यमंत्र्यांची नांदगावला सभा

Nashik Municipal Elections Overview : नाशिक जिल्ह्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा. त्र्यंबकेश्वर येथे मुख्यमंत्र्यांची पहिली सभा होत असून, या प्रचारामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पालिका निवडणुकीत महायुतीच्या प्रचाराचा नारळ सोमवारी (ता. २४) फुटणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली सभा दुपारी साडेबाराला त्र्यंबकेश्वर येथे होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जिल्ह्यातील पहिली सभा नांदगावला होत आहे. पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकाच दिवशी जिल्ह्यात येत असल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघेल.

