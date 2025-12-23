नाशिक

Girish Mahajan : नाशिक महापालिकेत महायुतीचाच झेंडा फडकणार; गिरीश महाजन यांचा ठाम विश्वास!

Nashik Municipal Elections : Mahayuti Strategy : जागावाटपात सुवर्णमध्य काढून महायुती म्हणूनच निवडणूक लढवली जाईल, असा ठाम दावा जलसंपदा मंत्री व भाजपचे नाशिकचे प्रभारी गिरीश महाजन यांनी केला.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Girish Mahajan Statement : महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाची चर्चा फिस्कटलेली नाही. जागावाटपात सुवर्णमध्य काढून महायुती म्हणूनच निवडणूक लढवली जाईल, असा ठाम दावा जलसंपदा मंत्री व भाजपचे नाशिकचे प्रभारी गिरीश महाजन यांनी केला. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांचे निकाल अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
girish mahajan
Vote
Municipal election
Nashik Municipal Elections
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com