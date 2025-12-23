Girish Mahajan : नाशिक महापालिकेत महायुतीचाच झेंडा फडकणार; गिरीश महाजन यांचा ठाम विश्वास!

Girish Mahajan Statement : महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाची चर्चा फिस्कटलेली नाही. जागावाटपात सुवर्णमध्य काढून महायुती म्हणूनच निवडणूक लढवली जाईल, असा ठाम दावा जलसंपदा मंत्री व भाजपचे नाशिकचे प्रभारी गिरीश महाजन यांनी केला. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांचे निकाल अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोमवारी (ता. २२) नाशिक दौऱ्यावर आले असता माध्यमांशी संवाद साधताना महाजन म्हणाले, महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडे सध्या ८८ नगरसेवक आहेत. याशिवाय इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे उमेदवारी देताना केवळ गुणवत्ता, कामगिरी व पक्षनिष्ठेचा विचार केला जाईल. संधी न मिळाल्याने कोणी पक्षाबाहेर गेले, तर ते त्यांचे आणि त्यांच्या नशिबाचे प्रश्न असतील. गडबड करून किंवा बंडखोरी करून काहीही साध्य होणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..महाविकास आघाडीवर टीका करताना महाजन म्हणाले, ठाकरे बंधू कितीही जवळ आले तरी मराठी माणसांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. त्यांच्या सभांना गर्दी होईल, मात्र त्याचा मतदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा ठाम दावा त्यांनी केला. राज्यात धुरंधर कोण, या प्रश्नावर उत्तर देताना महाजन यांनी मिश्किल शैलीत, “महायुतीत आम्ही तिघेही धुरंधर आहोत,” अशी प्रतिक्रिया दिली..Thackeray Brothers Alliance : जागावाटप पूर्ण, कोणत्याही क्षणी ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा; राजकीय घडामोडींना वेग, महत्त्वाची अपडेट समोर... .त्र्यंबकेश्वरचा निकाल अनपेक्षितनगरपालिका निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजप हा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला आहे. अनेक ठिकाणी अपेक्षित निकाल लागले असले, तरी त्र्यंबकेश्वरचा निकाल अनपेक्षित ठरल्याचे महाजन यांनी मान्य केले. भगूर, भुसावळ, सिन्नर व त्र्यंबकेश्वर येथे भाजपला यश मिळाले नसले, तरी मित्र पक्षांना विजय मिळाल्याचे सांगत त्यांनी या प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.