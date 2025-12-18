नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महायुतीत बिघाडी? राष्ट्रवादीच्या मुलाखतींना इच्छुकांची गर्दी; 'चोरीछुपे' भेटीगाठी वाढल्या

NCP Kept Out of Mahayuti in Nashik Civic Polls : युती झाल्याने अनेक इच्छुकांचे पत्ते कट होणार असल्याने केंद्र व राज्यात महायुतीचाच घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी अनेकांनी चोरीछुपे संपर्क करून एक जागा राखीव ठेवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे समजते.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महायुतीमध्ये भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिका निवडणुकीसाठी युती झाली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश करण्यात आलेला नाही. युती झाल्याने अनेक इच्छुकांचे पत्ते कट होणार असल्याने केंद्र व राज्यात महायुतीचाच घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी अनेकांनी चोरीछुपे संपर्क करून एक जागा राखीव ठेवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे समजते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
Muncipal corporation
nashik muncipal election
chhagan bhujbal
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com