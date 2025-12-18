Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महायुतीत बिघाडी? राष्ट्रवादीच्या मुलाखतींना इच्छुकांची गर्दी; 'चोरीछुपे' भेटीगाठी वाढल्या

नाशिक: महायुतीमध्ये भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिका निवडणुकीसाठी युती झाली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश करण्यात आलेला नाही. युती झाल्याने अनेक इच्छुकांचे पत्ते कट होणार असल्याने केंद्र व राज्यात महायुतीचाच घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी अनेकांनी चोरीछुपे संपर्क करून एक जागा राखीव ठेवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे समजते. .महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून बुधवारी (ता. १७) भुजबळ फार्म येथे मुलाखती घेण्यात आल्या. जवळपास दोनशेहून अधिक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी मुलाखत दिली. यामध्ये जवळपास दहा माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश करण्यात आला नाही तर भाजप व शिवसेनेची युती जवळपास निश्चित झाली आहे. दोन्ही पक्षांच्या जागा वाटपामध्ये अनेक इच्छुकांचे पत्ते कट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .त्यामुळे महायुतीचाच घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाल्यास मतदारांच्या समोर जाताना महायुती म्हणून जाण्याची नवी रणनीती उमेदवारांकडून आखण्यात आली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुलाखतीला प्रत्यक्ष न जाता मागच्या दाराने अनेकांनी खासगीत मुलाखती दिल्याची चर्चा सुरू आहे. .आमदारकीचा राजीनामा देऊन प्रज्ञा सातव यांचा BJP मध्ये प्रवेश | Pradnya Satav | Hingoli | Sakal News.महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश केला नसला तरी किमान दहा ते बारा जागा मिळाल्या तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूक लढण्याची तयारी असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या प्रभागांमध्ये काँग्रेसला निवडून येण्याची शक्यता अधिक वाटते किमान त्या प्रभागातील जागा मिळाल्या तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महायुती म्हणून निवडणूक लढण्याची तयारी असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.