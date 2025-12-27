Nashik Municipal Election : नाशिक मनपासाठी महायुतीचा '८०-३५-५' फॉर्म्युला? जागावाटपाच्या चर्चेने इच्छुकांचे धाबे दणाणले!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिकचे राजकारण निर्णायक वळणावर आले आहे. भाजप व शिवसेनेत उमेदवारीसाठी इच्छुकांची प्रचंड गर्दी असतानाच, मुंबईत महायुतीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याच्या चर्चेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या चर्चेनुसार नाशिक महापालिकेत भाजपला ८०, शिवसेनेला ३५, राष्ट्रवादीला पाच तर रिपब्लिकन पक्षाला दोन जागा देण्याचा प्राथमिक आराखडा तयार झाल्याचे बोलले जात आहे. या संभाव्य फॉर्म्युल्यामुळे महायुतीतील इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून बंडखोरीचा धोका स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे..भाजपकडून एक हजारपेक्षा अधिक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी तयारी दर्शविली आहे. शिवसेनेकडूनही पाचशेहून अधिक इच्छुक मैदानात आहेत. युती झाल्यास जागांची संख्या मर्यादित राहणार असल्याने अनेक इच्छुकांना संधी न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्वबळावर निवडणूक लढवावी, असा दबाव दोन्ही पक्षांतून वाढताना दिसत आहे..शिवसेना-राष्ट्रवादी चर्चा लांबणीवरभाजपकडून अधिकृत युतीचे निमंत्रण न आल्याने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पर्यायी चर्चा सुरू केल्या आहेत. शिवसेना कार्यालयात पहिली फेरी पार पडल्यानंतर दुसरी फेरी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत होणार होती. मात्र ही बैठक एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी दिली..ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर महायुती आक्रमक राज्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे युती झाल्यानंतर महायुतीकडूनही आक्रमक रणनीती आखली जात आहे. मतांचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी जागावाटप लवकर निश्चित करून निवडणूक यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. नाशिकचा फॉर्म्युला याच रणनीतीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे..भाजपची मुंबईत हालचालयुतीबाबत अनिश्चितता असतानाच भाजपने उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात तिन्ही आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. नाशिक पूर्व व पश्चिम मतदारसंघातील प्रभागनिहाय अहवाल सादर करण्यात आला. आमदारांनी पसंती दिलेल्या अग्रक्रमातील उमेदवारांवर चर्चा झाल्याने भाजप स्वबळावरही तयारीत असल्याचा संदेश गेला आहे..सेनेचा ‘प्लॅन बी’ सक्रिययुती होईल की नाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने शिवसेनेने स्वबळाची तयारी सुरू केली आहे. ३१ प्रभागांसाठी पॅनल तयार ठेवण्यात येत असून, पंचवटी विभागातील प्रभाग क्रमांक एक ते सहा मधील उमेदवारांची नावे जवळपास निश्चित झाल्याची चर्चा आहे. भाजपशी थेट लढण्यासाठी संघटनात्मक बांधणी वेगाने सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. .एक लाख द्या, आम्ही अर्ज भरून देतो; वकिलांनी लावले बोर्ड, चुकलं तर उमेदवारांना अर्ज बाद होण्याची भीती.जागावाटपाच्या चर्चेने इच्छुकांत असंतोष वाढला असून, बंडखोरीची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव, महाविकास आघाडीची सावध भूमिका आणि स्वबळाचे पर्याय यामुळे नाशिक महापालिकेची निवडणूक यावेळी अत्यंत चुरशीची व राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.