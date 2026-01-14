Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये निवडणुकीआधी पोलिसांचा दणका! ६१ लाखांचे मद्य आणि सव्वाआठ लाखांची रोकड जप्त

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान होत आहे. मात्र, तत्पूर्वी आचारसंहिता काळात उल्लंघन केल्याच्या पाच तक्रारी पोलिसांत दाखल झाल्या असून, त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, याच काळात सव्वाआठ लाखांची रोकड व ६१ लाखांचा अवैध मद्यसाठाही जप्त करण्यात आला आहे..नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी गेल्या महिन्यात १५ डिसेंबरपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. गुरुवारी मतदान तर, शुक्रवारी (ता.१६) मतमोजणी आहे. नाशिक महापालिकेतील ३१ प्रभागातील १२२ नगरसेवक पदासाठी निवडणूक होत आहे. आचारसंहिता काळात पोलिसांकडे पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात भद्रकाली आणि अंबड पोलिसात प्रत्येकी दोन तर पंचवटी पोलिसात एक गुन्हा दाखल आहे..प्रभाग २९ चे अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांची सोशलमीडियावर फोटो मॉर्फ करीत ते व्हायरल करीत बदनामी करण्यात आली होती. याप्रकरणी संशयित मॉन्टी दळवी नामक अकांऊटधारकाविरोधात अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. तर, प्रभाग १३ तील विनायक पांडे यांची सोशलमीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करीत बदनामी केल्याप्रकरणी संशयित श्रीकांत वावरे विरोधात भद्रकाली पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. .प्रसाद काकड यांच्या फिर्यादीनुसार शिवसेना पक्षाचे उमेदवार प्रमोद पालवे यांचे बॅनर अज्ञात संशयिताने फाडले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच, गोरक्षनाथ चिखले याच्या तक्रारीनुसार, प्रभाग १४ तील उमेदवार नंदकुमार कहार यांचा प्रचार करीत असताना लहान मुलांनी रिक्षावरील उमेदवाराचे बॅनर फाडून नुकसान केले. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसा गुन्हा दाखल आहे. तर याशिवाय दोन तक्रारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेल्या आहेत..BMC Election: मुंबईतील मतदारांसाठी अलर्ट! मतदानाचे तास कमी केले; नेमकी वेळ काय? वाचा सविस्तर... .रोकड अन् मद्य जप्तनिवडणूक आचारसंहिता काळात नाशिक आयुक्तालय हद्दीत १५ डिसेंबर ते १२ जानेवारी २०२५ या दरम्यान ८ लाख ३३ हजारांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तर, ६१ लाख ३ हजार रुपयांची अवैध मद्यसाठाही जप्त करण्यात आलेला आहे. याच दरम्यान ७९ लाख २८ हजारांचा अमली पदार्थही जप्त केला आहे. यात गांजा, गुटखा आणि एमडी (मॅफेड्रॉन) या अमली पदार्थांचा समावेश आहे. तसेच, १५ गावठी कट्ट्यांसह १५ जिवंत काडतुसे, सहा कोयते आणि ५ तलवारीही जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. शहर पोलिसांनी या काळात नाकाबंदी करीत सदरची कारवाई केलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.