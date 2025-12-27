नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'मविआ'चे जागावाटप अंतिम टप्प्यात; मध्य नाशिकमधील १० जागांवरून पेच कायम!

MVA Struggles to Finalise Seat Sharing Ahead of Nomination Deadline : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील जागावाटपावर चर्चा सुरू असून आठ ते दहा जागांवर एकमत न झाल्याने अधिकृत घोषणा रखडली आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांवर आली तरी जागा वाटपाचा तिढा काही सुटलेला नाही. महाविकास आघाडीत आठ ते १० ठिकाणी एकमत होत नसल्याने या जागांबाबत शनिवारी (ता.२७) पुन्हा बैठक घेवून त्यावर तोडगा काढून येत्या दोन दिवसांत महाविकास आघाडीची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे ‘मविआ’नेत्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Congress
Nashik
maharashtra
NCP
election
MVA government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com