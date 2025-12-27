Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'मविआ'चे जागावाटप अंतिम टप्प्यात; मध्य नाशिकमधील १० जागांवरून पेच कायम!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांवर आली तरी जागा वाटपाचा तिढा काही सुटलेला नाही. महाविकास आघाडीत आठ ते १० ठिकाणी एकमत होत नसल्याने या जागांबाबत शनिवारी (ता.२७) पुन्हा बैठक घेवून त्यावर तोडगा काढून येत्या दोन दिवसांत महाविकास आघाडीची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे ‘मविआ’नेत्यांनी सांगितले. .उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होऊनही अद्याप ‘युती’ची घोषणा न झाल्याने ‘मविआ’ने सावध पवित्रा अंगीकारला आहे. दोन्ही आघाड्यांमधील चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच असून महाविकास आघाडीत चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. गुरुवारच्या बैठकीनंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख नेत्यांनी मुंबई गाठली. या बैठकीत मध्य नाशिकमधील आठ ते १० जागांवर घोडे अडले आहे. .येथे इच्छुकांची संख्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडे जास्त असल्यामुळे मनसे किंवा शिवसेना (उबाठा) गटाला जागा सोडण्याबाबत एकमत झालेले नाही. राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सुमारे ३० जागांची मागणी केल्याने शिवसेना उबाठा-मनसे यांनी हा प्रस्ताव धुडकावला. येत्या एक-दोन दिवसांत हा विषयदेखील निकाली काढण्यात येणार असून रविवारपर्यंत आघाडीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते..युतीच्या घोषणेकडे लक्षमहायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा शहरात सुरु होताच महाविकास आघाडीने त्यादृष्टीने आपल्याकडे नाराज उमेदवार कोण येवू शकतो, याची चाचपणी सुरु केली आहे. ऐनवेळी तुल्यबळ उमेदवार गळाला लागत असेल तर त्याला सोबत घेण्याची तयारी महाविकास आघाडीने ठेवली आहे..VVMC Election: मनसे-बविआ युतीमुळे गणित बदललं; उद्धव ठाकरे एकटेच लढणार? ११५ जागांची लढाई रंगणार.प्रत्येकाला आपला पक्षसंघटन वाढवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे काही जागांबाबत रस्सीखेच असेलही; परंतु भाजपला रोखण्यासाठी आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे.- गजानन शेलार, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.