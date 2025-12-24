Nashik Municipal Election : अर्जातली एक चूक अन् स्वप्न भंगणार! नाशिकमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी वकिलांच्या कार्यालयात गर्दी

जुने नाशिक: निवडणूक उमेदवारी अर्ज अतिशय बारकाईने भरणे आवश्यक असतो. एका चुकीने अर्ज बाद होऊ शकतो. असे होऊ नये यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून जाणकार व्यक्तीकडून विशेषता वकील मंडळींकडून अर्ज भरून घेतला जातो. मंगळवारी (ता. २३) महापालिका निवडणुकीनिमित्त उमेदवारी अर्ज उपलब्ध झाल्याने सकाळपासूनच अर्ज भरून देणाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज भरून घेणाऱ्यांची मोठी गर्दी दिसून आली..महापालिकेची निवडणूक प्रक्रियेस मंगळवारपासून सुरुवात झाली उमेदवारी अर्ज विक्री आणि दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अर्ज अतिशय किचकट असल्याने अनेकांना योग्यरीत्या अर्ज भरणे शक्य होत नाही. एका चुकीने त्यांचा अर्ज बाद होत असतो. असे होऊ नये यासाठी काही ठराविक व्यक्तींकडून तसेच वकिलामार्फत अर्ज भरून घेतला जातो. संपूर्ण निवडणूक काळात अशा प्रकारे अर्ज भरून देणाऱ्यांना सुगीचे दिवस येत असतात. .यंदाही तसेच झाल्याचे दिसून आले. मंगळवारपासून अर्ज विक्री आणि दाखल करण्यास प्रारंभ झाल्याने शहराच्या विविध भागात अर्ज भरून देणाऱ्या व्यक्तींसह वकिलांच्या कार्यालयात इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली होती. काही जणांनी संपूर्ण मतदान प्रक्रियेतील कामे त्यांच्याकडून करून घेण्याचे ठरविल्याने उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांचा व्यवसाय तेजीतआला आहे..Mohammed Rafi's magic Story: 102 डिग्री ताप असूनही मोहम्मद रफी यांनी गायलेल्या 'या' अप्रतिम गाण्याचे, सहा दशकानंतर आजही आहेत लाखो चाहते!.चार टप्प्यांत उमेदवारांची कामे केली जात आहेत. त्यासाठी पाच हजारांपासून ते १५ हजारांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. उमेदवारी अर्जात चूक होऊ नये यासाठी उमेदवारांकडून रकमेची चिंता न करता त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतले जात असून, अर्ज भरून देणारेदेखील प्रामाणिकपणे काम करत कामात व्यस्त झाले आहेत..व्यावसायिकांच्या कामाचे टप्पेपहिल्या टप्प्यात ना हरकत प्रमाणपत्र मिळून घेण्यापासून ते प्रचार समारोप होत नाही तोपर्यंतची सर्व कामे केली जात आहेत.दुसऱ्या टप्प्यात फॉर्म भरणे, नोटरी करणे, कागदपत्र छायांकित करणे.तिसऱ्या टप्प्यात उमेदवारी अर्ज भरण्यासह दैनंदिन खर्च दाखविणे, बँकेची माहिती देणे, विविध प्रकारची परवानगी घेणे.चौथ्या टप्प्यात सोशल मीडिया ॲप ॲक्टिव्ह करणे, सर्व माहिती निवडणूक विभागास उपलब्ध करून देणे यासह इतर कामे..पहिल्याच दिवसापासून अर्ज भरून घेणाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. पुढील दिवसांत यापेक्षाही अधिक गर्दी होण्याची शक्यता आहे.-ॲड. सागर कडभाने-पाटील, उमेदवारी अर्ज भरून देणारे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.