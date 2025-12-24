नाशिक

Nashik Municipal Election : अर्जातली एक चूक अन् स्वप्न भंगणार! नाशिकमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी वकिलांच्या कार्यालयात गर्दी

Error-Free Nominations: Avoiding Rejection in Nashik Municipal Elections : एका चुकीने अर्ज बाद होऊ शकतो. असे होऊ नये यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून जाणकार व्यक्तीकडून विशेषता वकील मंडळींकडून अर्ज भरून घेतला जातो.
जुने नाशिक: निवडणूक उमेदवारी अर्ज अतिशय बारकाईने भरणे आवश्यक असतो. एका चुकीने अर्ज बाद होऊ शकतो. असे होऊ नये यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून जाणकार व्यक्तीकडून विशेषता वकील मंडळींकडून अर्ज भरून घेतला जातो. मंगळवारी (ता. २३) महापालिका निवडणुकीनिमित्त उमेदवारी अर्ज उपलब्ध झाल्याने सकाळपासूनच अर्ज भरून देणाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज भरून घेणाऱ्यांची मोठी गर्दी दिसून आली.

