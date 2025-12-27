Nashik Municipal Election : धुळे, मालेगावात हजारो अर्जांची विक्री, मात्र 'श्रीगणेशा' व्हायचाच; निवडणुकीचे चित्र संथ

नाशिक: महापालिका निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांचा उत्साह अर्ज खरेदीतून ठळकपणे दिसून येत असला, तरी प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत सर्वच ठिकाणी संथ गतीचे चित्र आहे. नाशिक, मालेगाव, जळगाव आणि धुळे या चारही महापालिकांत आतापर्यंत हजारो अर्जांची विक्री झाली असली, तरी काही ठिकाणी मोजके अर्ज दाखल झाले असून, काही ठिकाणी अद्याप ‘खाते’ ही उघडलेले नाही..नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेत तीन दिवसांत ५९० इच्छुकांनी एक हजार १४८ अर्ज घेतले आहेत. आतापर्यंत २४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी दहा निवडणूक कार्यालये कार्यरत असून, दहा निवडणूक निर्णय अधिकारी व वीस सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .प्रभाग क्रमांक १४ मधून सर्वाधिक ५९ अर्जांची विक्री झाली असून, २६ इच्छुकांनी अर्ज घेतले आहेत. प्रभाग क्रमांक २९ मधून सर्वात कमी म्हणजे सहा इच्छुकांनी सोळा अर्ज घेतले. प्रभाग क्रमांक २ आणि २९ मधून प्रत्येकी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत..धुळ्यात नुसतीच अर्ज विक्रीधुळे महापालिकेत मात्र वेगळेच चित्र असून, आतापर्यंत तब्बल एक हजार २५४ इच्छुकांनी नामनिर्देशनपत्रे नेली असली, तरी शुक्रवारअखेर एकही उमेदवारी अर्ज अधिकृतरीत्या दाखल झालेला नाही. कागदपत्रांची पूर्तता, विविध दाखले आणि राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची घोषणा न झाल्याने अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे. एकूणच चारही महापालिकांत अर्ज खरेदीचा जोर कायम असला, तरी प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुक ‘शेवटच्या दिवसाची’ वाट पाहत असल्याचे स्पष्ट होत आहे..अर्ज खरेदीचा वेग अधिकमालेगाव महापालिका निवडणुकीत अर्ज खरेदीचा वेग अधिक असून, शुक्रवारी (ता. २६) तिसऱ्या दिवशी १७४ इच्छुकांनी ३६३ अर्ज खरेदी केले. आतापर्यंत ५६७ इच्छुकांनी एकूण एक हजार १२८ अर्ज घेतले आहेत. पहिल्या दिवशी १९६ इच्छुकांनी ३६१ अर्ज, तर दुसऱ्या दिवशी १९७ इच्छुकांनी ४०४ अर्ज खरेदी केले होते. .२५ डिसेंबर रोजी सुटी होती. २१ प्रभागांतील ८४ जागांसाठी बहुरंगी लढती अटळ मानल्या जात आहेत. मात्र, शुक्रवारअखेर एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. ३० डिसेंबर हा अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असून, बहुतेक इच्छुकांनी सोमवार (ता. २९) रोजी अर्ज दाखल करण्याचा मुहूर्त निवडला आहे..BJP Sankalpnama Abhiyan : भाजपला हवा 'ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक’, ‘संकल्पनामा अभियाना’मागची रणनीती काय? .जळगावात अर्ज दाखलला सुरुवातजळगाव महापालिकेत तिसऱ्या दिवशी अर्ज दाखल होण्यास सुरवात झाली असून, प्रभाग क्रमांक १२ मधून पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) महानगराध्यक्ष अनिल अडकमोल यांनी हा अर्ज सादर केला. शुक्रवारी एकूण ४२४ अर्जांची विक्री झाली. आतापर्यंत मंगळवारी ७७७, बुधवारी ६१८ आणि शुक्रवारी ४२४ असे एकूण एक हजार ८१९ अर्ज विकले गेले आहेत. पुढील काही दिवसांत अर्ज दाखल करण्याचा वेग वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.