नाशिक

Nashik Municipal Election : धुळे, मालेगावात हजारो अर्जांची विक्री, मात्र 'श्रीगणेशा' व्हायचाच; निवडणुकीचे चित्र संथ

Slow Pace of Nomination Filing Across Four Municipal Corporations : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यालयात उमेदवारी अर्ज खरेदीसाठी इच्छुक उमेदवारांची गर्दी दिसत असून, प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करण्यासाठी मात्र अनेक जण अंतिम दिवसाची वाट पाहत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांचा उत्साह अर्ज खरेदीतून ठळकपणे दिसून येत असला, तरी प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत सर्वच ठिकाणी संथ गतीचे चित्र आहे. नाशिक, मालेगाव, जळगाव आणि धुळे या चारही महापालिकांत आतापर्यंत हजारो अर्जांची विक्री झाली असली, तरी काही ठिकाणी मोजके अर्ज दाखल झाले असून, काही ठिकाणी अद्याप ‘खाते’ ही उघडलेले नाही.

