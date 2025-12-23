नाशिक

Nashik Municipal Elections : नाशिक मनपा रणसंग्राम: आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात; ३१ प्रभागांसाठी १० केंद्रे सज्ज

Nomination Process Begins for Nashik Municipal Elections : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल प्रक्रियेला मंगळवार (ता. २३) पासून सुरवात होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३१ प्रभागांसाठी दहा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Nashik Municipal Elections

Nashik Municipal Elections

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: चार वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेला मंगळवार (ता. २३) पासून सुरवात होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३१ प्रभागांसाठी दहा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयांची निर्मिती व त्या कार्यालयांवर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
Municipal election
nashik muncipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com