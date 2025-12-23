Nashik Municipal Elections : नाशिक मनपा रणसंग्राम: आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात; ३१ प्रभागांसाठी १० केंद्रे सज्ज

नाशिक: चार वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेला मंगळवार (ता. २३) पासून सुरवात होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३१ प्रभागांसाठी दहा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयांची निर्मिती व त्या कार्यालयांवर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..१५ जानेवारीला मतदान होणार आहे, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल. प्रभाग क्रमांक १, २ व ३ साठी तसेच प्रभाग क्रमांक ४, ५ व ६ साठी पंचवटी विभागीय कार्यालयाच्या अनुक्रमे तिसऱ्या व दुसऱ्या मजल्यावर कार्यालय आहे. उमेदवारीसाठी सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया या कार्यालयात पार पडणार आहे. .प्रभाग ७, १२ व २४ साठी पश्चिम विभागीय कार्यालय, प्रभाग १३, १४ व १५ साठी मेन रोड येथील पूर्व विभागीय कार्यालयात प्रक्रिया होईल. प्रभाग १६, २३ व ३० साठी मुंबई नाका येथील अटल दिव्यांग भवनात प्रक्रिया पार पडेल. प्रभाग १७, १८ व १९ तसेच प्रभाग २०, २१ व २२ साठी नाशिक रोड विभागीय कायालयात दोन स्वतंत्र कक्ष राहतील. प्रभाग क्रमांक २५, २६ व २८ करिता, तसेच प्रभाग २७, २९ व ३१ करिता सिडको विभागीय कार्यालयात दोन स्वतंत्र कार्यालय आहेत. प्रभाग ८, ९, १० व ११ साठी सातपूर विभागीय कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. ४३ पानांचा उमेदवारी अर्ज ५०, तर माहिती पुस्तिका १५० रुपयांत उपलब्ध आहे. उमेदवारी अर्ज तब्बल ४३ पानांचा आहे..असा आहे अर्ज दाखल कार्यक्रम२३ ते २९ डिसेंबर सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार ३० डिसेंबरला सकाळी ११ ते दुपारी २ ही वेळ आहे२५ व २८ डिसेंबरला सुटी असल्याने अर्ज दाखल करता येणार नाही३० डिसेंबर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदतउमेदवारी अर्ज छाननी ३१ डिसेंबर सकाळी अकरापासूनउमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिवस २ जानेवारी २०२६३ जानेवारी चिन्हवाटप.उमेदवारी अर्जासाठी अटीप्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांकाचा स्पष्ट उल्लेखउमेदवार व अनुमोदकाचे नाव प्रभाग मतदारयादीत बंधनकारकअर्जात प्रभागाचा अनुक्रमांक व मतदार यादीचा भाग क्रमांक व अनुक्रमांक नमूद करणे गरजेचेसर्व अपक्ष उमेदवारांना तीन चिन्हांची निवड गरजेचेजंगम व स्थावर मालमत्तेचा स्वतंत्र तपशीलशपथ पत्रातील सर्व रकाने भरणे बंधनकारकप्रत्येक पानावर उमेदवाराची स्वाक्षरीपक्षाचा एबी फॉर्म व त्यावर पक्षाध्यक्ष, सचिव, अधिकृत पदाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी..Kolhapur Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेसचे १४ नगरसेवक विजयी; पेठवडगाव, शिरोळ नगराध्यक्षपदांवरही दावा.अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रेजात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.जात वैधता पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा.महापालिकेचा थकबाकीदार नसल्याचा दाखला.शौचालय वापराबाबतचे प्रमाणपत्रदोन पासपोर्ट फोटोनिवडणूक खर्चासाठी उघडलेल्या बँकेचे पासबुक छायाप्रत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.