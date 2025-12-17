Nashik Municipal Election : नाशिक मनपाचा 'एबी' फॉर्म फॅक्टर! बंडखोरी रोखण्यासाठी भाजपची ३० डिसेंबरपर्यंत 'वेट अँड वॉच' रणनीती

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष सज्ज झाले असून, एकीकडे इच्छुकांच्या मुलाखतीतून उमेदवार निवडीची प्रक्रिया पार पाडली जात असताना दुसरीकडे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीती आखली जाते. भाजपकडे इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यात महायुतीची शक्यता असल्याने शिवसेनेला जागा द्याव्या लागतील, त्यामुळे जागा घटतील..इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्यास महाविकास आघाडीकडे जाण्याची शक्यता असल्याने ३० डिसेंबरपर्यंत पक्षाचा ‘एबी‘ फॉर्म दिला जाणार नाही तर महाविकास आघाडीतील शिवसेनेकडून (उबाठा) भाजप व शिवसेनेतील (शिंदे) नाराज इच्छुकांना खेचण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे. मनसेचे इच्छुक उबाठासोबत युती होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला महायुतीत स्थान मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने योग्य ठिकाणी उमेदवार उभे करून दबावाचे राजकारण करणार असल्याचे समजते..अशी असेल रणनीतीभाजप : एक हजारांहून अधिक इच्छुक असल्याने उमेदवारी न मिळाल्यास आपसूक विरोधकांना जाऊन मिळण्याची शक्यता असल्याने विलंबाने उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल. ३० डिसेंबरला पक्षाचा ‘एबी’ फॉर्म देण्याचे नियोजन आहे..शिवसेना : भाजपकडून कमी म्हणजे अवघ्या २२ जागा मिळणार असल्याने उमेदवारी देण्याचा शब्द दिलेले नाराज होण्याची शक्यता आहे. त्यातून पक्षाला फटका बसेल म्हणून अधिक जागांची मागणी भाजपकडून केली जाणार आहे. मागणी मान्य न झाल्यास मैत्रीपूर्ण लढतीचे नियोजन आहे. एका गटाला स्वबळावर निवडणूक लढवायची आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस : शहरात ताकद कमी असल्याने महायुतीत स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे प्रभाग ३, १२, १३, १४, २२, २३, ३१ मध्ये उमेदवार उभे करायचे. इतर पक्षातील नाराजांना पक्षात प्रवेश देण्याची रणनीती आहे..शिवसेना (उबाठा) पक्ष ः भाजप व शिवसेनेतील (शिंदे) नाराजांना हेरून उमेदवारी देणे, मनसेसोबत युती करून भाजपच्या हिंदुत्ववादी मतांमध्ये फूट पाडणे. नाशिक रोड व सिडको विभागात अधिकाधिक उमेदवार उभे करून शिंदे सेनेची ताकद कमी करणे..मनसे : मनसेला महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसपेक्षा शिवसेना (उबाठा) सोबत युती हवी आहे. बहुतांश पदाधिकाऱ्यांचीदेखील तीच इच्छा आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. दुसरीकडे युती न झाल्यास मैत्रीपूर्ण लढत किंवा अधिकाधिक उमेदवार उभे करण्याचे नियोजन आहे..Kolhapur Sewage : वाढती लोकसंख्या, जुनी यंत्रणा आणि अपुरे प्रकल्प; कोल्हापूरचे सांडपाणी संकट कधी सुटणार?.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष : महाविकास आघाडी झाल्यास अधिक जागा पदरात पाडून घेणे. त्यातही पंचवटी विभागातील प्रभाग क्रमांक २, ४,११, १३, १४, १८,२२ मध्ये जागांची मागणी केली जाणार आहे. काँग्रेस : पक्षश्रेष्ठींकडून जोपर्यंत सूचना येत नाही, तोपर्यंत भूमिका घेतली जाणार नाही. काँग्रेसची ताकद असलेल्या प्रभाग १३, १४ मध्ये जागा मागितल्या जाणार आहेत. स्वतंत्र लढल्यास ठराविक जागा लढविण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.