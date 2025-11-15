Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय आखाडा तयार; शिवसेना, भाजप, मनसे, राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रभागनिहाय आरक्षण पडल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने निवडणूक तयारीने जोर पकडला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षदेखील सतर्क होताना दिसत आहे. सत्ताधारी भाजपमध्ये इनकमिंगचा आकडा मोजला जात आहे. शिवसेनेकडून ताकदीने निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांचे अर्ज मागविण्याबरोबरच प्रचारासाठी ‘वॉर रूम’ तयार करण्यात आली आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद कमी असली तरी यंदा शहरात पूर्ण क्षमेतेने उतरून सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी इच्छुकांचे अर्ज मागविले आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेने (उबाठा) प्रभागनिहाय बैठका पूर्ण केल्या आहेत, तर मनसेने राजदूत नियुक्त करून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) प्रभागनिहाय एक ते दोन उमेदवार निश्चित करून आघाडी घेतली आहे. काँग्रेस मात्र पिछाडीवर आहे. पक्षश्रेष्ठींकडून सूचनेची वाट पाहिली जात आहे..शिवसेनेकडून ३१ प्रभागांतील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज नोंदणी करण्यात आली आहे. मुलाखत व सर्वेक्षणाद्वारे अंतिम उमेदवारी निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रचारासाठी ‘वॉर रूम’देखील सज्ज होत आहे.- अजय बोरस्ते, उपनेते, शिवसेना.भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. अद्यापही पक्षात इनकमिंग सुरू आहे. अर्जांचे वाटप व इच्छुकांकडून अर्ज मागवून ते भरून घेतले जात आहे. महापालिका निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात असल्याने तेथपर्यंत उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाणार आहे.- सुनील केदार, भाजप, शहराध्यक्ष.निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून मध्य नाशिक, नाशिक रोड, सिडको, सातपूर या विभागांत बैठका पार पडल्या आहेत. इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठकीनंतर सूचना मिळणार आहेत. महाविकास आघाडीसंदर्भात निर्णय होईल तेव्हा होईल, तूर्त १२२ उमेदवार उभे करण्याची तयारी आहे.- प्रथमेश गिते, महानगरप्रमुख, शिवसेना (उबाठा).पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीनुसार त्यांनी स्थानिक पातळीवर भाजप सोडून युती, आघाडी करण्यास मान्यता दिली आहे. तूर्त प्रत्येक प्रभागात एक ते दोन जागांवर उमेदवारांची निश्चिती करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या बैठकीत जागावाटप झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ.- गोकुळ पिंगळे, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).काँग्रेसतर्फे इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ब्लॉकनिहाय मुलाखती पुढील आठवड्यापासून सुरू केल्या जाणार आहेत.- ॲड. आकाश छाजेड, शहराध्यक्ष, काँग्रेसशहरात १२ प्रभागांमध्ये बैठक पूर्ण झाली आहे. तूर्त प्रभागनिहाय राजदूत नियुक्त करण्यात आले आहे. इच्छुकांनी पत्रके वाटून मतदारांपर्यंत पोचण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणुकीसंदर्भात वरिष्ठांकडून येणाऱ्या सूचनेनंतर पुढील दिशा ठरेल.- दिनकर पाटील, सरचिटणीस, मनसे.Sinnar News : सिन्नरमध्ये भाजपची मोठी राजकीय चाल: खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे काका हेमंत वाजे यांचा पक्षात प्रवेश!.राष्ट्रवादी काँग्रेस महापालिका निवडणुकीत संपूर्ण ताकदीने उतरणार आहे. वेळ पडल्यास स्वतंत्रपणे व १२२ जागा लढण्याची तयारी आहे. त्याच अनुषंगाने इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, आतापर्यंत १२५ अर्ज पक्ष कार्यालयात प्राप्त झाले आहेत.- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसनगर परिषदांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. महापालिकेत काम करण्यासाठी वेळ आहे. सध्या स्वबळावर १२२ जागा लढण्याची तयारी असून, पक्षात प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे.- बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा प्रवक्ते, वंचित आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.