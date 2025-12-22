नाशिक

Nashik Election Results 2025 : नाशिकमध्ये महायुतीचा गुलाल! ११ पैकी ८ नगरपालिकांवर शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व, मविआचा सुपडा साफ

Nashik municipal election results 2025 full list: निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष- शिवसेनेलाच नागरिकांनी पसंती दिली असून, महाविकास आघाडीचा पुरता फज्जा उडाला आहे.
Nashik Municipal Election Result 2025

Nashik Municipal Election Result 2025

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष- शिवसेनेलाच नागरिकांनी पसंती दिली असून, महाविकास आघाडीचा पुरता फज्जा उडाला आहे. थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सर्वाधिक पाच नगराध्यपदे मिळवत शिवसेनेने मुसंडी मारली असून, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी तीन ठिकाणी नगराध्यक्षपदावर संधी मिळाली आहे. पिंपळगाव बसवंत आणि ओझर येथील सत्ता प्रथमच भाजपला मिळाली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
election
victory
north maharashtra
Municipal election

Related Stories

No stories found.