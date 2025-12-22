Nashik Election Results 2025 : नाशिकमध्ये महायुतीचा गुलाल! ११ पैकी ८ नगरपालिकांवर शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व, मविआचा सुपडा साफ

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष- शिवसेनेलाच नागरिकांनी पसंती दिली असून, महाविकास आघाडीचा पुरता फज्जा उडाला आहे. थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सर्वाधिक पाच नगराध्यपदे मिळवत शिवसेनेने मुसंडी मारली असून, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी तीन ठिकाणी नगराध्यक्षपदावर संधी मिळाली आहे. पिंपळगाव बसवंत आणि ओझर येथील सत्ता प्रथमच भाजपला मिळाली. .येवल्याचा बालेकिल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने कायम राखला आहे. अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये शिवसेनेने भाजपकडून सत्ता खेचून आणली. भगूरमध्ये शिवसेनेच्या २० वर्षांच्या गडाला राष्ट्रवादीने सुरुंग लावला आहे. निकालानंतर विजयी उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करीत विजयोत्सव साजरा केला..अकरा पालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर झाले. प्रत्येक पालिकेच्या ठिकाणी सकाळी दहापासून मतमोजणीला प्रारंभ झाला. दुपारी बारापर्यंत सर्वच ठिकाणचे चित्र स्पष्ट झाले. यंदाच्या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने लढत महायुतीतच पाहायला मिळाली. शिवसेनेने भगूर गमावले असले, तरी त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, इगतपुरी येथील सत्ता खेचून आणली. नांदगाव व मनमाडला आमदार सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने विजयी घोडदौड कायम राखली..जिल्ह्यातील ११ पालिकांपैकी सर्वाधिक पाच नगराध्यक्ष आणि ८८ नगरसेवक शिवसेनेचे, तर भाजपचे तीन नगराध्यक्ष आणि ६७ नगरसेवक निवडून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन नगराध्यक्ष आणि ६३ नगरसेवक निवडून आले; तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे २७ नगरसेवक वगळता अन्य पक्षांना फारसे यश मिळाले नाही..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भाजपने राज्यव्यापी प्रचाराचा नारळ फोडलेल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये पक्षाला पराभवाची चव चाखावी लागली, हे पक्षासाठी धक्कादायक आहे. तेथे शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी भाजपचे कैलास घुले यांचा दारुण पराभव केला, त्यामुळे हा पराभव भाजपसाठी जिव्हारी लागणारा ठरला. दुसरीकडे चांदवड, ओझर व पिंपळगाव बसवंतमध्ये भाजपचे कमळ फुलले आहे. भाजपचे जिल्ह्यात तीन नगराध्यक्षांसह ६७ नगरसेवक, राष्ट्रवादीचे तीन नगराध्यक्षांसह ६३ नगरसेवक विजयी ठरले..भुजबळांनी राखला गड कायमपक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आजारी असल्याने त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी येवल्याचा गड कायम राखण्यात यश मिळविले. माजी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली सिन्नरमध्ये राष्ट्रवादीला यश लाभले. सर्वाधिक उत्कंठेचा विषय ठरलेल्या भगूरमध्ये ‘राष्ट्रवादी’च्या प्रेरणा बलकवडे यांनी शिवसेनेच्या अनिता करंजकर यांना अस्मान दाखविताना शिवसेनेची २० वर्षांची सत्ता उलथवून लावली..बारा जागा अपक्षांनामहायुतीने एकीकडे विजयी गुलाल उधळला असताना महाविकास आघाडीला अपेक्षित कामगिरी साध्य करता आलेली नाही. शिवसेना (उबाठा) पक्षाला २७ जागांवर समाधान मानावे लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष व काँग्रेसला अनुक्रमे तीन व एक जागा मिळविता आली. या निवडणुकीत ‘आरपीआय’ने दोन जागा राखल्या असून, १२ ठिकाणी अपक्षांनी बाजी मारली..थेट नगराध्यक्ष असेशिवसेनेच्या शालिनी खातळे (इगतपुरी), हर्षदा पाटील (सटाणा), योगेश पाटील (मनमाड), त्रिवेणी तुंगार (त्र्यंबकेश्वर) आणि सागर हिरे (नांदगाव) हे थेट नगराध्यक्ष झाले. भाजपचे डॉ. मनोज बर्डे (पिंपळगाव बसवंत), वैभव बागूल (चांदवड) आणि अनिता घेगडमल (ओझर) हे तीन नगराध्यक्ष निवडून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विठ्ठलराजे उगले (सिन्नर), प्रेरणा बलकवडे (भगूर) आणि राजेंद्र लोणारी (येवला) हे नगराध्यक्ष झाले..उत्तर महाराष्ट्र हायलाइट्स...येवल्यात. समीर भुजबळ यांची विधानसभेची लिटमस टेस्ट यशस्वी. नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे राजेंद्र लोणारी विजयी,त्र्यंबकेश्वरमध्ये शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार नगराध्यक्ष. भाजपचे कैलास घुले यांना चारली धूळ.सटाणा येथेही भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या हर्षदा पाटील विजयी.सिन्नरमध्ये माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंची सरशी, नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे विठ्ठलराजे उगले विजयी. भाजपचे उमेदवार हेमंत वाजे पराभूत.इगतपुरीत संजय इंदुलकर यांची २७ वर्षांची सत्ता संपुष्टात. शिवसेनेच्या शालिनी खातेळेंचा दणदणीत विजय.पिंपळगाव बसवंत, ओझर आणि चांदवड या तीनच शहरांवर भाजपची सत्ता.नांदगाव, मनमाड, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा येथे शिवसेनेची सत्तासिन्नर, भगूर आणि येवला येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता..भुसावळात मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे पराभूत, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या गायत्री भंगाळे गौर विजयी.धरणगावात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना धक्का, शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या लीलाबाई चौधरींचा दणदणीत विजय, महायुतीच्या वैशाली भावे पराभूत.पाचोऱ्यात शिवसेनेचा दणदणीत विजय, आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील विजयी.अमळनेरमध्ये राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री अनिल पाटील यांना धक्का, शिवसेना विजयी.चाळीसगावात आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण विजयी, राष्ट्रवादीच्या पद्मजा राजीव देशमुख पराभूत..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत वरणगावात भाजपच्या श्यामल अतुल झांबरे पराभूत, भाजप बंडखोर व अपक्ष सुनील काळे नगारध्यक्षपदी विजयी.शिरपूर पालिकेवर भाजपचे एकहाती वर्चस्व, नगराध्यक्षपदासह ३२ पकी ३१ नगरसेवक भाजपचे. आमदार अमरिशभाई पटेल यांचे पुत्र चिंतनभाई विक्रमी मतांनी विजयी.शिंदखेड्यात भाजपला बहुमत, मात्र नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलावती माळी विजयी.नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार पालिकेवर पुन्हा एकदा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांचे (शिवसेना) वर्चस्व. नवापूर व तळोदा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस.शहाद्यात स्थानिक विकास आघाडीचे अभिजित पाटील यांची सत्ता, भाजपला धक्का.नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपला एकही पालिकेवर सत्ता नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.