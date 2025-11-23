Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीत 'एकला चलो' रे! जागावाटपावर भाजपची टाळाटाळ; शिवसेनेची स्वबळाची तयारी सुरू

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती संदर्भात अद्याप अनिश्चितता असताना भाजपच्या ‘एक ला चलो‘ रे च्या संकेतातून शिवसेनेने देखील स्वबळ अजमावण्याची तयारी सुरु केली आहे. निवडणुकीसाठी वॉररुम बरोबरच निवडून येणाऱ्या जागा अधिक भक्कम करताना मागील निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या उमेदवारांची चाचपणी सेनेकडून केली जात आहे. पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नाशिक दौऱ्यात स्पष्ट सूचना मिळाल्यानंतर निवडणूक कामाची गती अधिक वाढविली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली..भाजपकडून टाळाटाळमहापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेने भाजपकडे सुरुवातीला ६० जागांची मागणी होती. परंतु, भाजपच्या नेत्यांकडून या मागणीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर जागा घटविण्याचा देखील निरोप देण्यात आला. त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. मित्रपक्ष असल्यामुळे भाजपकडून महापालिकेत सुमारे तीस जागांची ऑफर दिली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली..सज्जतेसाठी ‘वॉर’रूममहापालिका निवडणुकीत बाजी मारण्यासाठी निवडून येणाऱ्या प्रत्येक जागेबरोबरच कमकुवत असलेल्या ठिकाणी नियोजनबद्ध प्रचार करण्यासाठी पक्षाच्या वतीने वॉररुम तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. सोशलमिडीयावरील प्रचार, मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील लाडकी बहीणसह अन्य योजनांचा प्रचार केला जाणार आहे.....तर भाजप-राष्ट्रवादी युतीमहापालिका निवडणुकीत महायुतीत शिवसेनेला अधिक जागा हव्या आहेत. परंतु, भाजपने सध्या तरी ८५ जागांवर निवडून येणारे उमेदवार निश्चित केले आहेत. त्यातील ८० ते ८२ जागांवर भाजप, तीस जागा शिवसेनेला तर दहा जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला देण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेला जागांचा फॉर्मुला मान्य नसल्यास भाजप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युतीचा देखील पर्यायाचा विचार केला जात आहे..शिंदे पिता-पुत्रांचा दौराउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे पुढील आठवड्यात नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. पालिका निवडणुकांचा प्रचार आणि जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा ते या वेळी घेतील. भाजपला महायुतीचा प्रस्ताव मान्य असल्यास ठीक, अन्यथा शिवसेनेने स्वबळावर निवडणूक लढण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. शिंदेंच्या दौऱ्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या तयारीची दिशा अधिक स्पष्ट होईल..Rajabhau Waje : उदय सांगळेंनी कोणत्या एअरपोर्टवर पैशांची बॅग आणली? खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा सिन्नरमध्ये गौप्यस्फोट!.आमदार कांदे यांच्याकडे सूत्रेनाशिक महापालिकेसह जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला विजय मिळवून देण्याची जबाबदारी नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर कांदे यांच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली. या माध्यमातून शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनाही बाजूला करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.