Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीत 'एकला चलो' रे! जागावाटपावर भाजपची टाळाटाळ; शिवसेनेची स्वबळाची तयारी सुरू

Sena Begins Solo Preparation as BJP Delays Seat-Sharing : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपावरून महायुतीमधील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या आगामी नाशिक दौऱ्यात शिवसेनेच्या निवडणूक तयारीला अंतिम दिशा दिली जाणार आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती संदर्भात अद्याप अनिश्‍चितता असताना भाजपच्या ‘एक ला चलो‘ रे च्या संकेतातून शिवसेनेने देखील स्वबळ अजमावण्याची तयारी सुरु केली आहे. निवडणुकीसाठी वॉररुम बरोबरच निवडून येणाऱ्या जागा अधिक भक्कम करताना मागील निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या उमेदवारांची चाचपणी सेनेकडून केली जात आहे. पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नाशिक दौऱ्यात स्पष्ट सूचना मिळाल्यानंतर निवडणूक कामाची गती अधिक वाढविली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

