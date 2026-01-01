Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'ठाकरे' युतीत बिघाडी! ९ जागांवर शिवसेना-मनसे आमनेसामने; मैत्रीत मिठाचा खडा

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर सारण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्रित आले आहेत. पण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने शहरातील ३१ पैकी नऊ प्रभागांमध्ये मनसेविरोधात उमेदवार उभे केले. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची युतीत बिघाडी निर्माण झाली आहे..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल १८ वर्षांनी उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एकत्रित आले. ठाकरे बंधूंनी मुंबईसह राज्यात नाशिक महापालिकेत युती करून लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये जागावाटपाची चर्चाही झाली. या चर्चेअंती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वाट्याला ८०, तसेच मनसेने ३४ जागा असे सूत्र ठरविण्यात आले..पण, निवडणुकीत अर्ज भरायच्या अंतिम दिवशी मनसेने नऊ प्रभागांत उभे केलेल्या उमेदवारांविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उमेदवार दिले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी छाननीवेळी दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. त्यामुळे मनसेमध्ये संतापाची लाट आहे..राज्यातील सत्ताधारी भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसे एकत्रित आले आहेत. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढा देण्याकरिता एकत्रित आलो असून, एकत्रित राहणार असे दोन्ही पक्षांचे प्रमुख सांगत आहेत. मात्र, त्याचवेळी नाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मनसेचे उमेदवार असलेल्या प्रभागांतून आपले उमेदवार उभे केले. .त्यामुळे ऐन निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांच्या युतीत मिठाचा खडा पडला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. २) माघारीवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष काय भूमिका घेतो, त्यावर निवडणुकीचे पुढील भवितव्य अवलंबून असेल..Municipal Election : राज्यातील २९ महापालिकांसाठी ३३ हजार अर्ज दाखल; एकूण दोन हजार ८६९ जागांसाठी निवडणूक.युतीत काटशहचे राजकारणमहापालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आमच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना फोडून ऐनवेळी त्यांना उमेदवारी दिल्याचा आरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रभाग १२ आणि ३० मध्ये मनसेची गोळाबेरीज बिघडली. दबावाच्या राजकारणापायी काही पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश केल्याचे मनसेकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे वरवर एकत्रित दिसणाऱ्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष-मनसे युतीत काटशहचे राजकारण सुरू आहे..या नऊ प्रभागांत पेचमनसेच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार नऊ प्रभागांत त्यांच्या उमेदवारांविरोधात शिवसेनाउद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उमेदवार दिले आहेत. त्यात प्रभाग ८ (ड), प्रभाग १० (ब), प्रभाग ११ (अ), प्रभाग १६ (क), प्रभाग २३ (ड), प्रभाग २४ (क), प्रभाग २७ (अ), प्रभाग २९ (ब) व प्रभाग ३० (ड)चा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.