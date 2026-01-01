नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'ठाकरे' युतीत बिघाडी! ९ जागांवर शिवसेना-मनसे आमनेसामने; मैत्रीत मिठाचा खडा

Shiv Sena UBT–MNS Alliance Faces Setback in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसे युतीत निर्माण झालेल्या तणावामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय हालचालींना वेग.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर सारण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्रित आले आहेत. पण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने शहरातील ३१ पैकी नऊ प्रभागांमध्ये मनसेविरोधात उमेदवार उभे केले. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची युतीत बिघाडी निर्माण झाली आहे.

