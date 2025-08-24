Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांचे नकाशे प्रसिद्ध; २०१७ चीच प्रभागरचना कायम

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. २२) रात्री उशिरा प्रभागांच्या हद्दीचा नकाशा प्रसिद्ध केला. प्रभागांची हद्द निश्चित करताना २०११ ची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली आहे. आरक्षण मात्र राज्य शासनाच्या सूचनेनुसारच काढले जाणार असून, त्यातही २०१७ मधील आरक्षणच कायम राहील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. निवडणुकीत मतदान करताना मात्र २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार असल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली..महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार शुक्रवारी (ता. २२) रात्री उशिरा महापालिकेकडून प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. महापालिका मुख्यालयात प्रभागांच्या हद्दीचे नकाशे प्रकाशित करण्यात आले आहेत. २०१७ नुसारच प्रभागरचना जैसे-थे ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रभागरचना करताना २०१७ नुसारच बहुसदस्यीय ठेवण्यात आली; त्यानुसार नाशिक शहरात चार सदस्यांचे २९, तर तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग आहेत. .मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १५ व १९ हे तीन सदस्यांचे होते. उर्वरित प्रभाग चार सदस्यांचे होते. प्रभागरचनेत काही प्रमाणात बदल झाल्याच्या चर्चा होत्या; परंतु प्रत्यक्षात जैसे-थे अशीच प्रभागरचना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु लोकसंख्या, आरक्षण व नवमतदार, याबाबत संभ्रम होता. परंतु प्रशासनाने त्याबाबतदेखील स्पष्टीकरण दिले आहे..नवमतदारदेखील मतदान करणार२०१७ ची प्रभागरचना कायम करण्यात आली; त्या वेळी २०११ ची लोकसंख्येनुसार रचना केली होती. तीच लोकसंख्या पुढील निवडणुकीत कायम राहणार आहे. परंतु, या दरम्यान नवमतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यांना मतदान करता येईल का? असा प्रश्न होता. परंतु लोकसंख्या २०११ ची असली तरी मतदारयादी २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार असल्याने नवमतदारांनादेखील मतदान करता येणार आहे..'जर कोणी माझ्यासाठी या दोन गोष्टी केल्या, तर मी आयुष्यात कधीच दक्षिणा घेणार नाही'; बागेश्वर बाबांचे मोठे विधान.२०११ च्या लोकसंख्येनुसार प्रभागरचना निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाकडून सूचना आल्यानंतर आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होईल. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारयादी ग्राह्य धरली जाईल.- लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.