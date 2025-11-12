Malegaon Municipal Election : मालेगाव मनपा आरक्षण सोडत: कोणत्या प्रभागात कोणत्या प्रवर्गाला संधी?

मालेगाव: महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लवकरच होत आहे. निवडणुकीत २१ प्रभागातून ८४ नगरसेवक निवडून द्यावयाचे आहेत. यासाठी प्रशासनाने मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण सोडत जाहीर केली. ८४ पैकी ४२ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातीसाठी ४, अनुसूचित जमातीसाठी २, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २२ तर सर्वसाधारण ५६ जागा आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्याने इच्छूकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. .प्रत्येक प्रभागातून ‘ड’ ही जागा सर्वसाधारण (खुला) असल्याने इच्छुकांना त्यांना हव्या असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढविणे सोपे जाणार आहे. येथील कृष्णा लॉन्समध्ये आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सुरवातीला अनुसूचित जातीसाठी ४ जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. प्रभाग १, २, ९ व १० यातील ‘अ’ ही जागा आरक्षित करण्यात आली. .यातील प्रभाग १ व १० मधील जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात आली. अनुसूचित जमातीसाठी प्रभाग १ मधील ब व प्रभाग १२ मधील अ या जागा निश्चित झाल्या. यातील प्रभाग १२ अ मधील जागा महिलांसाठी राखीव झाली. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २२ जागा निश्चित करण्यात आल्या. .Local Body Elections : निवडणूकामध्ये एससी विभागाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व द्या; सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांची मागणी.प्रभाग २ मधील ब, प्रभाग ३, ४, ५, ६, ८, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ मधील अ, प्रभाग ९, १० व १२ मधील ब तसेच प्रभाग ७ मधील अ व ब अशा दोन जागा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्या. यातील प्रभाग ४, ६, ११, १४, १७, २०, २१ यातील अ, प्रभाग २, ७, ९, प्रभाग १ मधील क या ११ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.