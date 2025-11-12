नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगाव मनपा आरक्षण सोडत: कोणत्या प्रभागात कोणत्या प्रवर्गाला संधी?

84 Seats Declared for Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा लॉन्स येथे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये २१ प्रभागांमधील ८४ जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले, ज्यापैकी ४२ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत, ज्यामुळे इच्छुकांनी निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लवकरच होत आहे. निवडणुकीत २१ प्रभागातून ८४ नगरसेवक निवडून द्यावयाचे आहेत. यासाठी प्रशासनाने मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण सोडत जाहीर केली. ८४ पैकी ४२ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातीसाठी ४, अनुसूचित जमातीसाठी २, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २२ तर सर्वसाधारण ५६ जागा आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्याने इच्छूकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
election
Municipal Corporation
ST
sc
OBC
obc reservation
Ward
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com