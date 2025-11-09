नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीचा 'बिगुल' वाजला! मंगळवारी 'कालिदास'मध्ये प्रभाग आरक्षण सोडत; जानेवारीत निवडणुका?

Nashik Municipal Ward Reservation Notification Released : नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, मंगळवारी (ता. ११) महाकवी कालिदास कलामंदिरात आरक्षण सोडत काढली जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, त्यानुसार मंगळवारी (ता. ११) महाकवी कालिदास कलामंदिरात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याचे मानले जाते.

