Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीचा 'बिगुल' वाजला! मंगळवारी 'कालिदास'मध्ये प्रभाग आरक्षण सोडत; जानेवारीत निवडणुका?

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, त्यानुसार मंगळवारी (ता. ११) महाकवी कालिदास कलामंदिरात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याचे मानले जाते. .एकंदरीत निवडणुकीचा कार्यक्रम लक्षात घेता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकांची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यापूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनानंतर लगेचच डिसेंबरच्या मध्यावर जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका होत आहे. त्याचबरोबर महापालिका निवडणुक प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिक महापालिकेत चार सदस्यांचे २९, तर तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. सध्या मतदार याद्या विभाजन सुरू आहे. .आता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. महापालिका प्रभाग आरक्षण सोडतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण काढले जाणार आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिरात सकाळी अकरा वाजता आरक्षण काढले जाईल. १७ नोव्हेंबरला आरक्षणाचे प्रारूप रचना प्रसिध्द केले जाईल, तर १७ ते २४ नोव्हेंबर दरम्यान आरक्षणांवर हरकती व सूचनांसाठी मुदत राहणार आहे..अधिवेशनानंतर निवडणुकापालिका निवडणुकीनंतर राज्य विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये सुरुवातीचे दोन आठवडे चालणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद व नंतर २० ते २५ दिवसांनी महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..