Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका रणधुमाळी! 11 पालिकांमध्ये 61 नगराध्यक्ष, 1028 नगरसेवक रिंगणात; लढतीचे चित्र स्पष्ट

Overview of Nashik Municipal Elections 2025 : नाशिक जिल्ह्यातील 11 नगरपालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र माघारीनंतर स्पष्ट झाले आहे. 266 नगरसेवक जागांसाठी 1028 तर नगराध्यक्षपदासाठी 61 उमेदवार रिंगणात आहेत. 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांमध्ये शुक्रवारी (ता. २१) अंतिम माघारीनंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. थेट नगराध्यक्षपदासाठी ६१ उमेदवार रिंगणात असून, नगरसेवकांच्या २६६ जागांसाठी एक हजार २८ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. बहुतांश ठिकाणी दुरंगी व तिरंगी लढती रंगणार असून, काही प्रभागांत बहुरंगी लढती होणार आहेत. पुढील दहा दिवस आरोप-प्रत्यारोप रंगणार असल्याने मतदारांचे राजकीय मनोरंजन होईल.

