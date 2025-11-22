Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका रणधुमाळी! 11 पालिकांमध्ये 61 नगराध्यक्ष, 1028 नगरसेवक रिंगणात; लढतीचे चित्र स्पष्ट

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांमध्ये शुक्रवारी (ता. २१) अंतिम माघारीनंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. थेट नगराध्यक्षपदासाठी ६१ उमेदवार रिंगणात असून, नगरसेवकांच्या २६६ जागांसाठी एक हजार २८ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. बहुतांश ठिकाणी दुरंगी व तिरंगी लढती रंगणार असून, काही प्रभागांत बहुरंगी लढती होणार आहेत. पुढील दहा दिवस आरोप-प्रत्यारोप रंगणार असल्याने मतदारांचे राजकीय मनोरंजन होईल..जिल्ह्यातील ११ पालिकांमधील निवडणुकांमध्ये रंग भरायला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी (ता. २१) अंतिम माघारीच्या दिवशी अनेक ठिकाणी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय पक्ष व प्रस्थापितांकडून उमेदवारांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू होते. काही ठिकाणी मनधरणी यशस्वी ठरली, तरी अनेक प्रभागांमध्ये माघारीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यामुळे लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. .अकरा पालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीतून ३९ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे अंतिमत: रिंगणात ६१ उमेदवार असणार आहेत. चांदवडला सर्वाधिक ११ उमेदवार नशीब आजमावत असून, ओझरमध्ये १० जण रिंगणात आहेत. येवला व नांदगावमध्ये प्रत्येकी दोन उमेदवार असल्याने त्यांच्यात थेट लढत होईल. दरम्यान, नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीतून माघारीच्या अंतिम क्षणापर्यंत मनधरणीचे प्रयत्न झाले. त्यात २६१ उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे अंतिमत: एक हजार २८ उमेदवार रिंगणात शिल्लक आहेत..मनमाड पालिकेत ३३ जागांसाठी सर्वाधिक २१५ उमेदवार रिंगणात आहेत. सिन्नरला १२८, ओझरला ११७, तर चांदवडला ११४ उमेदवारांमध्ये लढती होतील. दरम्यान, २ डिसेंबरला मतदान व ३ डिसेंबरला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळे तब्बल आठ वर्षांनंतर पालिकांना नवीन कारभारी मिळणार आहेत..तीन पालिकांमध्ये अपीलजिल्ह्यातील ओझर, सिन्नर व चांदवड या तीन पालिकांमध्ये नगरसेवकपदासाठी अपील दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या अपिलांवर आता मंगळवार (ता. २५)पर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर तेथील लढतींचे चित्र स्पष्ट होईल..Mohan Bhagwat : "हिंदूंशिवाय जगाचं अस्तित्व राहणार नाही, आपण स्वातंत्र्यासाठी दीर्घ काळ लढा दिला"; मोहन भागवतांचे ठाम मत!.राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार पालिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील काही पालिकांमध्ये अपील दाखल आहेत. ज्याठिकाणी अपील नाही, तेथील उमेदवार आज अंतिम होतील. पण, निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार २६ नोव्हेंबरला उमेदवारांची अंतिम यादी आणि पक्षचिन्हाचे वाटप केले जाईल. या कार्यक्रमात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना नाहीत.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.