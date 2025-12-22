Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिवसेनेची हवा! ११ पैकी ५ नगरपालिकांवर भगवा; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपला मोठा धक्का

नाशिक: जिल्ह्यात नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीतील मित्रपक्षातच संघर्ष रंगला. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या संघर्षात पाच नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार निवडून आणत शिवसेनेने क्रमांक एकची जागा राखली. दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप राहिले. ११ नगरपरिषदांमध्ये काँग्रेस आघाडीला मात्र एकाही जागेवर मित्रपक्षांतील संघर्षाचा लाभ मिळविता आला नाही. परिणामी, जिल्ह्यात महायुतीची आणि महायुतीत शिवसेनेची हवा राहिली. .कुंभनगरीत शिक्षणमंत्री सरससिंहस्थ कुंभमेळा असल्याने त्र्यंबकेश्वरची नगरपरिषद ताब्यात असावी म्हणून भाजपचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन सक्रिय होते. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रस घेत चुरस वाढविली होती. येथे शिवसेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी भाजपचे कैलास घुले यांचा पराभव केला. कागदावर कैलास घुले (भाजप), त्रिवेणी तुंगार (शिवसेना) अशी दिसणारी निवडणूक पडद्याआड मात्र गिरीश महाजन विरुद्ध दादा भुसे अशीच होती. पालकमंत्रीपद मिळविण्यापासून या दोन्ही मंत्र्यांतील सुप्त संघर्षात शिक्षणमंत्री भुसे यांनी कुंभनगरीत कुंभमेळा मंत्र्यांना शह देत शिवसेनेचा भगवा फडकावला..बनकरांचे ऐक्य नाकारलेपिंपळगाव बसवंत नगरपरिषदेत डॉ. कैलास बर्डे (भाजप) यांनी राष्ट्रवादीचे गोपाळकृष्ण गायकवाड यांचा पराभव केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप बनकर आणि भास्करराव बनकर एकत्र आले. दोन बनकरांचे एकत्र येणे म्हणजे यश या सूत्राला मतदारांनी धक्का दिला. यतीन कदम यांच्या मदतीने भाजपने लक्ष घालत पिंपळगाव बसवंतची सत्ता हस्तगत केली. दोन दिग्गजांच्या निवडणुकीत पिंपळगावच्या राजकारणात भाजपचा सत्तेतील चंचुप्रवेश आगामी विधानसभेसाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना इशाराच ठरावा..३० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंगइगतपुरीत तीस वर्षापासून संजय इंदुलकर एकेक इंदुलकर हे समीकरण होते. येथे भाजपने याच वलयाचा लाभ घेण्यासाठी रणनीती केली. शिवसेनेतर्फे नगराध्यक्षपदी शालिनी शिंदे- खातळे या विजयी झाल्या. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३, शिवसेना (शिंदे) ५, भाजप २ जागा मिळाल्या. उमेदवार उभे केल्यानंतर काँग्रेस आघाडीचे पदाधिकारी नेते फिरकले सुद्धा नाही..ओझरला भाजपची सत्ताग्रामपंचायतीतून नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाल्यानंतर प्रथमच निवडणूक झालेल्या ओझरला भाजपच्या अनिता घेगडमल यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव करीत सत्ता राखली. क्रमांक दोनवर उबाठा पक्ष राहिला. ठाकरे सेनेला येथे ६ जागा मिळाल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस ५ जागा जिंकून तिसऱ्या स्थानावर राहिला..भाजपला बंडखोरी भोवलीसटाणा नगरपरिषदेत २१ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला १५ जागा मिळाल्या. बहुमत असूनही नगराध्यक्षपदी मात्र शिवसेनेच्या हर्षदा पाटील विजयी झाल्या. भाजपमध्ये नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून नाराजीनाट्य रंगले. स्वतः कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन करूनही बंडखोरी थांबू शकली नाही..सिन्नरला कोकाटेंचा प्रभावसिन्नर नगरपरिषदेत शिवसेनेचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या समर्थकांत सामना रंगेल असे चित्र असताना ऐनवेळी भाजपने वाजे यांच्या कुटुंबातील उमेदवाराला उमेदवारी दिली, पण यात भाजपला यश आले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विठ्ठल उगले यांनी विजय मिळविला. त्यामुळे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे नगर परिषदेवर वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) प्रमोद चोथवे यांचा पराभव झाला..चांदवड भाजपचेचचांदवड नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदाच्या चुरशीच्या लढतीत भाजपचे उमेदवार वैभव विजय बागूल यांनी अपक्ष उमेदवार राजेश रमेश अहिरे (राजाभाऊ) यांचा पराभव केला. भाजपने केवळ नगराध्यक्षपदावरच नव्हे, तर नगरसेवकांच्या २० जागांपैकी तब्बल ११ जागांवर विजय मिळवत चांदवडवर वर्चस्व प्रस्थापित केले..नांदगावला कांदेचनांदगावला नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे सागर हिरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश बनकर यांचा तीन हजार १६४ मतांनी पराभव केला. शिवसेनेने थेट नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदाच्या सर्व जागा जिंकून हॅटट्रीक साधली. मागील निवडणुकीत सतरापैकी १२ जागा शिवसेनेने जिंकल्या. मागचे विक्रम मोडीत काढून आमदार कांदे यांनी यंदा निवडणुकीत नवे चेहरे देत हा एकतर्फी विजय संपादन करणारे शिवसेनेचे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार ठरले..Mhaswad Municipal Result: 'म्हसवडला जयकुमार गोरेंची एकहाती सत्ता'; नगराध्यक्षपदासह २० जागा भाजपला, दाेन्ही भावांची दिलजमाई, काय घडलं...येवला म्हणजे भुजबळ, यावर शिक्कामोर्तबयेवल्यात नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र लोणारी हे विजयी झाले आणि निवडणूक कोणतीही असो येवल्यात भुजबळ यांचाच विजय निश्चित, हेच समीकरण कायम राहिले. फरक एवढाच या वेळी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याऐवजी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सूत्र हलविले. माजी आमदार नरेंद्र दराडे व आमदार किशोर दराडे यांनी घरातला उमेदवार दिल्याने निवडणुकीत रंग भरले. राष्ट्रवादीला एकतर्फी वाटणारी निवडणुकीत चुरस आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संर्पकात राहून भाजपची सोबत मिळविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.