नाशिक

Nashik Election : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजणार! ४३० मतदान केंद्रे निश्‍चित

Preparations Intensify for Nashik Municipal Elections : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगूल लवकरच वाजणार. प्रशासनाने ४३० मतदान केंद्रे निश्चित केली असून तयारीला वेग दिला आहे.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: येत्या आठवड्याभरात राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगूल वाजेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर तयारीला वेग आला आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमध्ये प्रारुपरित्या ४३० मतदान केंद्र निश्‍चित करण्यात आले असून शुक्रवारी (ता.७) केंद्रांची अंतिम यादी घोषित केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
yeola
election
Igatpuri
Muncipal corporation
Sinnar
Ozar
district
Chandawad
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com