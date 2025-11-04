नाशिक: येत्या आठवड्याभरात राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगूल वाजेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर तयारीला वेग आला आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमध्ये प्रारुपरित्या ४३० मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आले असून शुक्रवारी (ता.७) केंद्रांची अंतिम यादी घोषित केली जाणार आहे. .राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वातावरण निर्मिती सुरु झाली आहे. निवडणूक आयोग पहिल्या टप्यात नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणूका पार पडतील अशी चर्चा आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होऊ शक्यता आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांचा समावेश असणार आहे. स्थानिक पातळीवर निवडणुकांसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी सुरु केली आहे..जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांतील अंतिम मतदार याद्यांची शुक्रवारी (ता.३१) प्रसिद्धी करण्यात आली. त्यानंतर येत्या शुक्रवारी मतदान केंद्रांची अंतिम यादी जाहीर होईल. दरम्यानच्या काळात याचदिवशी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अकराही नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली आहे. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडणाऱ्या या बैठकीत निवडणुकांच्या अनुषंगाने चर्चा होईल. त्यामध्ये मतदार याद्या, मतदान केंद्र, आवश्यक ईव्हीएम, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता अशा विविध बाबींचा जिल्हाधिकारी आढावा घेणार आहेत. त्यानुषंगाने बैठकीकरीता येताना तयारी करून यावी, असे निर्देश नगरपालिका प्रशासनाकडून मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत..Sharad Pawar & Ajit Pawar : जे कोल्हापुरात होतं ते राज्यात होतं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शरद पवार; अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवणार.या आहेत पालिकाभगूर, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, मनमाड, नांदगाव, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा, येवला, चांदवड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.