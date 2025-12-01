Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम! ११ नगराध्यक्षपदांसाठी ५३ उमेदवार; मतविभागणीमुळे यशापयशाची गणिते विसंबून

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांसाठी मंगळवारी (ता. २) निवडणुका पार पडत आहेत. यातील नगराध्यक्षपदाच्या ११ जागांसाठी ५३ उमेदवार रिंगणात उतरले असून, भविष्य आजमावत आहेत. पक्षीय उमेदवारांबरोबरच अपक्षांनी रिंगणात उडी घेतल्याने मतविभागणी मोठ्या प्रमाणात होणार असून, त्याचा लाभ कोणाच्या पारड्यात पडतो, यावर यशापयशाची गणिते विसंबून आहेत. चांदवडमध्ये सर्वाधिक दहा, त्र्यंबकेश्वर व मनमाडमध्ये प्रत्येकी आठ, ओझरमध्ये सात उमेदवार मतदारांना सामोरे जात आहेत; तर सिन्नर व इगतपुरीत चौरंगी, सटाणा व पिंपळगावमध्ये तिरंगी; तर नांदगाव, भगूर व येवल्यात थेट लढत होत आहे..चांदवडमध्ये दहा उमेदवारचांदवडच्या थेट नगराध्यक्षपदाची पहिलीच निवडणूक होत असून चार प्रमुख पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. गतवेळी नगरपरिषदेवर भाजपची सत्ता होती, ती कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडून केलेल्या विकासाच्या बळावर मतदारांना साकडे घातले जात आहे. तर विरोधी दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेना (उबाठा) कडून त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान दहा उमेदवारांमुळे होणारी मतविभागणी कोणाच्या पथ्यावर पडते, यावर विजयाची गणिते अवलंबून आहेत..नगराध्यक्षपद - सर्वसाधारणवैभव बागूल- (भाजप)सुनील बागूल-(राष्ट्रवादी)विकी जाधव- राष्ट्रवादी (शप)शंभूराजे खैरे-शिवसेना (उबाठा)राकेश आहिरे-(अपक्ष)राजाभाऊ आहिरे- (अपक्ष)जयेश पारवे- (अपक्ष)गोपी बडोदे-(अपक्ष)रूपेश बागुल-(अपक्ष)अशोक हिरे-(अपक्ष).त्र्यंबकमध्ये आठ उमेदवारत्र्यंबकेश्वरच्या नगराध्यक्षपदासाठी पाच पक्षीय उमेदवारांसह आठ उमेदवार रिंगणात असले तरी प्रत्यक्षात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा डोळ्यासमोर ठेवून शहराचे प्रथम नागरिकपद आपल्याकडेच असावे यासाठी भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना व कॉंग्रेसने प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे..नगराध्यक्षपद - सर्वसाधारणकैलास घुले-(भाजप)सुरेश गंगापुत्र-(राष्ट्रवादी)त्रिवेणी तुंगार-(शिवसेना)दिलीप पवार- (काँग्रेस)किरण चौधरी- (आप)दीपक गीते- (अपक्ष)स्वप्नील शेलार-(अपक्ष)महेंद्रकुमार पवार-(अपक्ष).मनमाडमध्ये आठ उमेदवारमनमाडच्या नगराध्यक्षपदासाठी सहा पक्षीय उमेदवारांसह आठ उमेदवार भवितव्य आजमावीत आहेत. उमेदवारांची संख्या अधिक असली तरी तिरंगी लढत रंगणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. आजवरच्या निवडणुका पाणीप्रश्नावर लढविल्या गेल्या आहेत, मात्र यावेळी करंजवण पाणीयोजना पूर्णत्वास गेल्याने उमेदवारांना अन्य मुद्दे घेऊन मतदारांना सामोरे जावे लागत आहे. पाणीप्रश्नाचे श्रेय आणि जातीय समीकरणे याभोवतीच ही निवडणूक फिरल्याचे दिसून येत आहे..नगराध्यक्षपद- सर्वसाधारणरवींद्र घोडेस्वार -(राष्ट्रवादी)योगेश पाटील-(शिवसेना)प्रवीण नाईक-शिवसेना (उबाठा)प्रवीण पगारे-(बसप)डॉ. नितीन जाधव- (वंचित बहुजन आघाडी)शुभम चुनियन-राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षराजू निरभवणे (अपक्ष)निमदेव हिरे (अपक्ष).ओझरला सात जण रिंगणातओझरच्या नगराध्यक्षपदासाठी सात उमेदवार रिंगणात असले तरी खरी लढत पाच पक्षीय उमेदवारांमध्ये रंगण्याची चिन्हे आहेत. आमदार दिलीप बनकर व माजी आमदार अनिल कदम यांनी निवडणुकीला वर्चस्वाच्या लढाईचे स्वरूप दिले आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम यांनीही प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे..नगराध्यक्षपद- अनु. जाती महिलाअनिता घेगडमल -(भाजप)प्रज्ञा जाधव-(राष्ट्रवादी)जयश्री जाधव - शिवसेना (उबाठा)श्वेता आहिरे-(शिवसेना)मालती बंदरे-(कॉंग्रेस)मंगल कुऱ्हाडे-(अपक्ष)मनिषा लोहकरे-(अपक्ष)सिन्नरमध्ये चौरंगी लढत.सिन्नरच्या नगराध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवार रिंगणात असले तरी पक्षीय उमेदवारांसाठी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, माजी खासदार हेमंत गोडसे व उदय सांगळे यांनी लढत प्रतिष्ठेची केली आहे. राज्यस्तरीय नेत्यांनी सभांद्वारे निवडणुकीला रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे..नगराध्यक्षपद - सर्वसाधारणहेमंत वाजे-(भाजप)विठ्ठल उगले-(राष्ट्रवादी)प्रमोद चोथवे - शिवसेना (उबाठा)नामदेव लोंढे-(शिवसेना)किशोर देशमुख-(अपक्ष)इगतपुरी चौरंगी सामना.इगतपुरीत चार पक्षीय उमेदवार निवडणुकीला सामोरे जात असून या पक्षांच्या नेत्यांनी सभा व रॅली काढून शक्तीप्रदर्शनाचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार राजाभाऊ वाजे, माजी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, सुजात आंबेडकर यांनी वर्चस्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. तीन दशके सत्तेवर असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना रोखण्यासाठी व्यूहरचना आखली जात आहे..नगराध्यक्षपद -ओबीसी महिलाशालिनी खातळे-(शिवसेना)मधुमालती मेंद्रे -(भाजप)शुभांगी दळवी - शिवसेना (उबाठा)अपर्णा धात्रक- (वंचित बहुजन आघाडी)सटाण्यात तिरंगी लढत.सटाण्यात भाजप, भाजप बंडखोर आणि शिवसेना या मित्रपक्षांमध्येच तिरंगी लढत होत आहे. यासाठी माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व आमदार दिलीप बोरसे यांनी ही लढत प्रतिष्ठेची केली आहे..नगराध्यक्षपद - ओबीसी महिलायोगिता मोरे-(भाजप)हर्षदा पाटील-(शिवसेना)रूपाली कोठावदे-(अपक्ष).पिंपळगावमध्ये तिघांत लढतपिंपळगाव बसवंतमध्ये भाजप-शिवसेना यांची युती असून त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसने आव्हान उभे केले आहे. या निवडणुकीत जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरणार असून आमदार सुहास कांदे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम, राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर, भास्करराव बनकर व कॉंग्रेसच्या राजाराम पानगव्हाणे यांच्याकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत..नगराध्यक्षपद -अनु. जमातीसंतोष गांगुर्डे-(कॉंग्रेस)डॉ. मनोज बर्डे-(भाजप)शरद गायकवाड-(राष्ट्रवादी).नांदगावमध्ये दुरंगी सामनानांदगावचे नगराध्यक्षपद आपल्याकडे राखण्यासाठी आमदार कांदे यांनी ही लढत प्रतिष्ठेची बनविली आहे. भाजप व रिपाइंची त्यांना साथ लाभली आहे. तर राष्ट्रवादीकडून माजी नगराध्यक्ष बनकर यांना पुन्हा संधी देण्यासाठी मतदारांना साकडे घातले आहे. विकासाविरूद्ध परिवर्तनाची लढाई याठिकाणी रंगत आहे..नगराध्यक्षपद -सर्वसाधारणसागर हिरे-(भाजप)राजेश बनकर-(राष्ट्रवादी)येवल्यात थेट लढत.येवला येथील नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी व शिवसेनेत सरळ सामना होत असला तरी खरी लढाई मंत्री छगन भुजबळ व आजी-माजी आमदार दराडे बंधू यांच्या वर्चस्वाची आहे. या निवडणुकीत मंत्री भुजबळ यांच्या अनुपस्थितीत माजी खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ व कुटुंबीयांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे. या प्रतिष्ठेच्या लढतीत मतदार कौल कोणाच्या बाजूने देतात, याबाबत उत्सुकता आहे..नगराध्यक्षपद -ओबीसीराजेंद्र लोणारी-(राष्ट्रवादी)रूपेश दराडे-(शिवसेना)भगूरमध्ये दुरंगी लढत.Gadhinglaj Election : १५० कोटींचा निधी, क्रीडांगणापासून रस्त्यांपर्यंत मोठी कामे; मुश्रीफ म्हणतात “आता गडहिंग्लजला स्वर्ग बनवू”.भगूरमध्ये शिवसेना विरूद्ध राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना (उबाठा) अशी लक्षवेधी लढत रंगत आहे. विजय करंजकर यांना सत्तेपासून अलिप्त ठेवण्यासाठी तीनही पक्षांनी मोट बांधत परिवर्तनाची लढाई प्रतिष्ठेची केली आहे. सत्तेसाठी प्रचाराच्या स्तर घसरलेल्या या निवडणुकीत कोणाचे पारडे जड ठरते, याकडे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.नगराध्यक्षपद - महिला राखीवअनिता करंजकर-(शिवसेना)प्रेरणा बलकवडे-(राष्ट्रवादी). 