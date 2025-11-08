नाशिक

Nashik Municipal Elections : नाशिक जिल्ह्यातील 'मिनी विधानसभे'चा बिगुल! ११ पालिकांसाठी सोमवारपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात

Nomination Process Begins for 11 Municipal Councils in Nashik District : नाशिक जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे.
नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. सोमवारपासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. उमेदवारांना सकाळी अकरा ते दुपारी तीन या वेळेत अर्ज दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमध्ये शुक्रवारी (ता. ७) मतदान केंद्रांची अंतिम यादी घोषित करण्यात आली. निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाने तयारीवर भर दिला आहे.

