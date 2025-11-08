Nashik Municipal Elections : नाशिक जिल्ह्यातील 'मिनी विधानसभे'चा बिगुल! ११ पालिकांसाठी सोमवारपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. सोमवारपासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. उमेदवारांना सकाळी अकरा ते दुपारी तीन या वेळेत अर्ज दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमध्ये शुक्रवारी (ता. ७) मतदान केंद्रांची अंतिम यादी घोषित करण्यात आली. निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाने तयारीवर भर दिला आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. ४) राज्यातील २४६ नगरपालिका व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील भगूर, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, मनमाड, नांदगाव, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा, येवला व चांदवड या नगरपालिकांचा समावेश आहे. .आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये नामनिर्देशन अर्ज हे १० ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत भरण्याची मुदत दिली आहे. तसेच या कार्यक्रमात अर्ज स्वीकारण्याची वेळ दुपारी ३ अशी नमूद केली होती. परिणामी संभ्रमात वाढ झाली होती..Mundhwa Land Deal: व्यवहार होणार रद्द; ४२ कोटींचा दणका; तहसीलदार येवलेवर गुन्हा दाखल, अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीविरोधातही तक्रार.या सर्व पार्श्वभूमीवर आयोगाने सुधारित पत्र काढत अर्ज स्वीकारण्यासाठी सकाळी ११ ते दुपारी ३ हा कालावधी निश्चित केला आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमधील मतदार केंद्रांची शुक्रवारी (ता. ७) अंतिम याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. निवडणूक कार्यक्रम त्यानंतर मतदान केंद्रांची निश्चिती झाल्यामुळे इच्छुक व राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.