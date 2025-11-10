नाशिक

Nashik Municipal Election : युतीचा सस्पेन्स कायम! नाशिक पालिका निवडणुकीत स्वबळावर लढणार की आघाडी?

Nomination Process Begins for 11 Nashik Municipalities : नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून, नगराध्यक्षपदासह सदस्यपदांसाठी इच्छुकांमध्ये उत्साह दिसत आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षांसह सदस्यपदांसाठी सोमवार (ता. १०)पासून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस प्रारंभ होत आहे. तब्बल आठ वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने इच्छुकांमध्ये चुरस आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीचा निर्णय अद्यापही घोषित होणे बाकी असल्याने मतदारांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
political
election
Municipal Corporation
Municipal election
nashik muncipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com