Nashik Municipal Election : युतीचा सस्पेन्स कायम! नाशिक पालिका निवडणुकीत स्वबळावर लढणार की आघाडी?

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षांसह सदस्यपदांसाठी सोमवार (ता. १०)पासून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस प्रारंभ होत आहे. तब्बल आठ वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने इच्छुकांमध्ये चुरस आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीचा निर्णय अद्यापही घोषित होणे बाकी असल्याने मतदारांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. .राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल ४ नोव्हेंबरला वाजला आहे. राज्यातील २४६ पालिका व ४२ नगरपंचायतींमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणुका होत आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ११ पालिकांतील एकूण २६६ जागांसह थेट नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी मतदान होणार आहे. .निवडणुकीसाठी सोमवारपासून इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीनुसार इच्छुकांना आयोगाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरायचा असून, त्याची प्रत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करायची आहे. सकाळी अकरा ते दुपारी तीन या वेळेत अर्ज सादर करता येणार असून, १७ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत असेल. अर्ज दाखल करताना शक्तिप्रदर्शनाने जाण्याची तयारी केली जात आहे..निवडणूक कार्यक्रम असाउमेदवारी अर्जाची मुदत : १० ते १७ नोव्हेंबरअर्जांची छाननी : १८ नोव्हेंबरअर्ज माघारीची अंतिम मुदत : २१ नोव्हेंबरचिन्हवाटप : २६ नोव्हेंबरमतदान : २ डिसेंबरमतमोजणी : ३ डिसेंबर.'मी एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाले तर...' अमृता फडणवीस प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळं केलय पण मी...'.युती, आघाडी की स्वबळउमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होत असताना महायुतीकडून निवडणुका एकत्रित लढण्याबद्दल अद्यापही कोणतीच घोषणा झालेली नाही. महाविकास आघाडीमध्येही जागावाटपाची चर्चा थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये युती व आघाडी होणार की सर्वच पक्ष स्वबळाचा नारा देणार, याबाबत मतदारांमध्ये उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.