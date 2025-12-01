Nashik Municipal Election : नाशिक जिल्हा हाऊसफुल्ल! ११ पालिका निवडणुकीसाठी शहर आणि ग्रामीण पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात

नाशिक: राज्यात प्रदीर्घ कालावधीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. जिल्ह्यातील अकरा पालिकांसाठी येत्या मंगळवारी (ता. २) मतदान होत असून, बुधवारी (ता. ३) निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर आणि जिल्हा पोलिस दलाकडून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. .नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील भगूर पालिकेसह जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, येवला, नांदगाव, मनमाड, सटाणा आणि चांदवड या अकरा पालिकांसाठी निवडणूक होत आहे. पालिकेसाठीच्या या निवडणुकांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठीचा पोलिस दलाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. शहर आयुक्तालय हद्दीतील संवेदनशील भगूर पालिकेसाठीच्या बंदोबस्ताचा आढावा पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी घेतला..परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे व शहर गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी दोन दिवसांसाठी चोख बंदोबस्त तैनात आहे. जिल्ह्यातील दहा पालिकांसाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यासह जिल्हा राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: मनमाड, नांदगावसह येवला या संवेदनशील ठिकाणी जादा कुमक तैनात करण्यात येणार आहे. याशिवाय, शीघ्रकृती दलाच्या तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत..नाशिक ग्रामीण दलअधीक्षक : १अपर अधीक्षक : २उपअधीक्षक : ६पोलिस निरीक्षक : २०सहायक/उपनिरीक्षक : ५०अंमलदार : ५००शीघ्रकृती दल :२ तुकड्याराखीव पोलिस दल :२ तुकड्या.Thane Politics: मविआला धक्का! ठाकरे गटाची भाजपला साथ, राजकारणाचे समीकरण बदलले.असा आहे बंदोबस्तशहर आयुक्तालयपोलीस उपायुक्त : २सहायक आयुक्त : ३पोलिस निरीक्षक : १०सहायक/उपनिरीक्षक : २५अंमलदार : २५०शीघ्रकृती दल :एक तुकडीराखीव पोलिस दल :एक तुकडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.