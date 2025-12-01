नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक जिल्हा हाऊसफुल्ल! ११ पालिका निवडणुकीसाठी शहर आणि ग्रामीण पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात

Heavy Security Deployment for Nashik Municipal Elections : नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलाकडून विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला सुरक्षा बंदोबस्त. शांतता राखण्यासाठी पोलीस निरीक्षक, अंमलदार आणि शीघ्रकृती दलाच्या तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्यात प्रदीर्घ कालावधीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. जिल्ह्यातील अकरा पालिकांसाठी येत्या मंगळवारी (ता. २) मतदान होत असून, बुधवारी (ता. ३) निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर आणि जिल्हा पोलिस दलाकडून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
yeola
Security
manmad
nashik muncipal election
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com