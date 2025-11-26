Nashik Municipal Elections : नाशिक पालिका निवडणूक: आज 'चिन्ह' ठरणार, अपक्षांची धाकधूक वाढली!

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रंग भरायला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीतील उमेदवारांना बुधवारी (ता. २६) चिन्हवाटप केले जाईल. अपक्ष उमेदवारांचे लक्ष आता चिन्हाकडे लागून राहिले आहे..जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांमध्ये माघारीनंतर चित्र स्पष्ट झाले आहे. माघारीनंतर थेट नगराध्यक्षपदाकरिता ६१ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर नगरसेवकांच्या २६६ जागांसाठी १ हजार २८ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. बहुतांश ठिकाणी दोन किंवा तीन उमेदवारांमध्ये लढती होत आहेत. .मागील चार दिवसांपासून नगर पालिकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी रंगायला सुरवात झाली आहे. परंतु, निवडणुकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना चिन्हाची चिंता नाही. परंतु, अपक्ष नशीब आजमावणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे..निवडणुकीसाठी गेल्या शुक्रवारीच (ता. २१) माघारीची प्रक्रिया पार पडली होती. त्याप्रसंगी ओझर, सिन्नर व चांदवडमध्ये सदस्य पदांसाठी अपील दाखल झाले होते. या अपिलांवर सुनावणीसाठी मंगळवारपर्यंतची (ता. २६) मुदत निवडणूक आयोगाने दिली होती. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया पार पाडायची आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी अपील नाही, तेथे लढतींचे चित्र अगोदरच स्पष्ट झाले आहे..Chandrashekhar Bawankule : भाजप-राष्ट्रवादी वादात बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण; निधी वाटपाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे.त्यामुळे माघारीनंतर तत्काळ चिन्ह वाटप करण्याची मागणी केली जात होती. परंतु, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार २६ तारखेलाच चिन्ह वाटप केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अखेरच्या चार दिवसांमध्ये मतदारांपर्यंत निवडणूक चिन्ह पोहोचविण्यासाठी उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कष्ट उपसावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.