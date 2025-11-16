नाशिक

Nashik Municipal Elections : पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची झुंबड; एकाच दिवसात नगराध्यक्षपदासाठी १८, सदस्‍यपदासाठी ३२४ अर्ज दाखल!

Final Days See Surge in Nashik Municipal Election Applications : नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्याने इच्छुकांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये गर्दी केली होती, त्यापूर्वी अनेक उमेदवारांनी हनुमान मंदिरात दर्शन घेतले.
Municipal Elections

Municipal Elections

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अंतिम मुदत जवळ आलेली असताना, जिल्ह्यात पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांकडून अर्जांचा पाऊस पडत आहे. शनिवारी (ता. १५) दिवसभरात नगराध्यक्षपदासाठी १८, तर सदस्‍यपदासाठी तब्‍बल ३२४ अर्ज दाखल झाले आहेत. यामुळे दाखल झालेल्या एकूण अर्जांची संख्या अनुक्रमे २८ आणि ४२५ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
Igatpuri
Muncipal corporation
Sinnar
Ozar
Chandawad
trimbakeshwar
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com