नाशिक: अंतिम मुदत जवळ आलेली असताना, जिल्ह्यात पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांकडून अर्जांचा पाऊस पडत आहे. शनिवारी (ता. १५) दिवसभरात नगराध्यक्षपदासाठी १८, तर सदस्यपदासाठी तब्बल ३२४ अर्ज दाखल झाले आहेत. यामुळे दाखल झालेल्या एकूण अर्जांची संख्या अनुक्रमे २८ आणि ४२५ झाली आहे..सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असून, आणखी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पालिका निवडणुकांना मुहूर्त लागला असून, यामुळे इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. एकीकडे युती-आघाडीबाबतच्या राजकीय घडामोडींकडे लक्ष लागून आहे, तर दुसरीकडे उमेदवारांकडून अर्ज दाखल करण्याची लगबग सुरू आहे. सुरुवातीच्या.टप्प्यात अर्ज दाखल करण्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु गेल्या दोन दिवसांपासून अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडत आहे. सोमवारी अंतिम मुदत असल्याने उर्वरित इच्छुकांकडून अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी केली जाण्याची शक्यता आहे. अनेक उमेदवार सावधगिरीचा उपाय म्हणून एकापेक्षा जास्त अर्ज दाखल करत आहेत. त्यामुळे अक्षरशः उमेदवारी अर्जांचा पाऊस पडतो आहे..अंजनीसुताचे दर्शन घेऊन अर्जअनेक उमेदवारांनी शनिवारी प्रारंभी हनुमान मंदिरात हजेरी लावत दर्शन घेतले. त्यानंतर अर्ज दाखल करण्यासाठी शासकीय कार्यालयाकडे निघाले. आधी मारुतीरायांचे दर्शन घेत मग अर्ज दाखल केला..शनिवारी येथे दाखल झालेले अर्जशनिवारी त्र्यंबकेश्वर पालिकेसाठी सदस्यपदासाठी सर्वाधिक ८०, तर नगराध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. त्यापाठोपाठ सटाणा पालिकेत सदस्यपदासाठी ५७, तर नगराध्यक्षपदासाठी पाच अर्ज दाखल झाले. चांदवडला सदस्यपदासाठी २८, नगराध्यक्षपदासाठी तीन, पिंपळगावला अनुक्रमे ३७ व चार आणि सिन्नरला अनुक्रमे ४२ व एक अर्ज दाखल झाले. भगूरला सदस्यपदासाठी २२, नगराध्यक्षपदासाठी एक अर्ज दाखल झाला. इगतपुरीला सदस्यपदासाठी एक, नांदगावला सात, ओझरला २१, मनमाडला १३, येवल्याला १६ अर्ज सदस्यपदासाठी दाखल झाले आहेत..