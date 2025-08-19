Nashik Municipal Elections : मनपा निवडणुकीची सुनावणी लांबणीवर; अंतिम प्रभागरचना ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होणार

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना अंतिम टप्प्यात आली असताना नगरविकास विभागाने प्रारूप प्रभागररचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढविली आहे. शासकीय सुट्ट्यांमुळे हरकती व सूचनांसाठी केवळ तीनच दिवस उपलब्ध होत असल्याने सुधारित कार्यक्रम जारी करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारीचा भाग म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला फेर प्रभागरचना करण्याच्या सूचना दिल्या. २०२२ मधील प्रभागरचना संदर्भातील आदेश कायम ठेवून महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना तयार करण्यात आली. .नाशिक महापालिकेकडून २०१७ च्या निवडणुकीनुसार १२२ सदस्यांसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली. यात चार सदस्यांचे २९ व ३ सदस्यांचे दोन, असे एकूण ३१ प्रभागांची प्रारूप रचना तयार करण्यात आली आहे. ३१ प्रभागांची प्रारूप रचना बंद लिफाफ्यात महापालिकेने सादर केली. २ ते २८ ऑगस्टदरम्यान प्रारूप प्रसिध्दी व त्यावर हरकती व सूचनांसाठी मुदत होती. त्यात आता सुधारणा करण्यात आली असून, २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबरदरम्यान प्रारूप प्रसिध्दी व त्यावर हरकती-सूचनांसाठी मुदत देण्यात आली आहे..Satara News:'सरन्यायाधीश गवईंकडून शिवेंद्रसिंहराजेंचे कौतुक'; गिनिज बुकमध्ये नोंद करण्यासारखे काम; फडणवीस, शिंदेंकडूनही गौरवोद्गार.सुनावणी लांबणीवरप्रारूप प्रभागरचनेवरील प्राप्त हरकती व सूचनांवर २९ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबरदरम्यान सुनावणी होती. आता ५ ते १२ सप्टेंबर दरम्यान सुनावणी होईल. प्रभागरचनेचा उर्वरित कार्यक्रम कायम आहे. अंतिम प्रभागरचना ३ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान प्रसिद्ध केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.