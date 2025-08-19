नाशिक

Nashik Municipal Elections : मनपा निवडणुकीची सुनावणी लांबणीवर; अंतिम प्रभागरचना ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होणार

Draft ward delimitation for Nashik elections : नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी मुदत वाढवण्यात आली, अंतिम प्रभागरचना ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध होणार.
Municipal Elections
Municipal Electionssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना अंतिम टप्प्यात आली असताना नगरविकास विभागाने प्रारूप प्रभागररचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढविली आहे. शासकीय सुट्ट्यांमुळे हरकती व सूचनांसाठी केवळ तीनच दिवस उपलब्ध होत असल्याने सुधारित कार्यक्रम जारी करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
election
Muncipal corporation
Ward
nashik muncipal election
NACC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com