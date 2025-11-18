नाशिक

Nashik, Municipal Election : नाशिक नगरपालिका निवडणूक रणसंग्राम! अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची झुंबड; नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदासाठी तब्बल १०६६ अर्ज दाखल

Mass Nomination Filing on Last Day Across 11 Municipalities : नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत सोमवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह शक्तिप्रदर्शन करत नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठी एकूण १०६६ अर्ज प्राप्त झाले असून मंगळवारी त्यांची छाननी होणार आहे.
नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सोमवारी (ता.१७) अर्ज भरायच्या अखेरच्या दिवशी झुंबड उडाली. इच्छुक उमेदवारांनी त्यांच्या समर्थकांसह शक्तीप्रदर्शन करून नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. शेवटची हाती आलेल्या माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठी ११३ तसेच नगरसेवकपदांसाठी दिवसभरात ९५३ अर्ज प्रशासनाकडे प्राप्त झाले. दरम्यान, मंगळवारी (ता. १८) दाखल अर्जांची छाननी प्रक्रिया पार पडणार आहे.

