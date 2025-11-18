Nashik, Municipal Election : नाशिक नगरपालिका निवडणूक रणसंग्राम! अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची झुंबड; नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदासाठी तब्बल १०६६ अर्ज दाखल

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सोमवारी (ता.१७) अर्ज भरायच्या अखेरच्या दिवशी झुंबड उडाली. इच्छुक उमेदवारांनी त्यांच्या समर्थकांसह शक्तीप्रदर्शन करून नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. शेवटची हाती आलेल्या माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठी ११३ तसेच नगरसेवकपदांसाठी दिवसभरात ९५३ अर्ज प्रशासनाकडे प्राप्त झाले. दरम्यान, मंगळवारी (ता. १८) दाखल अर्जांची छाननी प्रक्रिया पार पडणार आहे..अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत अर्जाची माहिती संकलन सुरु असल्यामुळे आकडेवारीत बदल होतील अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांमध्ये निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. या निवडणुकीत अर्ज दाखल करायची सोमवारी (ता.१७) अंतिम मुदत होती..त्यामुळे इच्छुक ऊमेदवारांनी सकाळी ११ पासूनच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर गर्दी केली. यावेळी उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले. अर्ज भरण्यासाठी दुपारी तीनपर्यंत मुदत होती. मात्र, या कालावधीत दिला. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे..Satara Politics:'भाजपच्या सुवर्णा पाटील राष्ट्रवादीत'; शशिकांत शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेश, सातारा नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी...त्यापूर्वीच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची आम्ही परवानगी दिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार करता येतील. ओबीसी उमेदवारांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. आम्हाला परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालाआधीची स्थिती कायम राहील, असे आम्ही संकेत दिले आहेत. पण त्याचा अर्थ २७ टक्के आरक्षण सर्वत्र असेल असा होतो काय? तसे असेल, तर आमचे निर्देश पहिल्या आदेशाच्या उलट असतील,’’ असे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.