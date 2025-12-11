नाशिक
Nashik Election : ऐन थंडीत नाशिकच्या राजकारणाचा पारा वाढला! ७ प्रभागांत २२ उमेदवार रिंगणात, २० डिसेंबरला मतदान
Background of Nashik Municipal Elections : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, ओझर आणि चांदवड येथील तीन पालिकांमधील एकूण सात प्रभागांसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, अर्ज माघारीनंतर २२ उमेदवार रिंगणात आहेत. यानंतर ११ पालिकांची एकत्रित मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी होईल.
नाशिक: जिल्ह्यातील तीन पालिकांमधील सात प्रभागांच्या निवडणुकीत बुधवारी (ता.१०) अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवसापर्यंत आठ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे सात प्रभागांत आता २२ उमेदवार रिंगणात आहेत. सिन्नरच्या प्रभाग क्रमांक ५ ‘अ’मध्ये एकच उमेदवार शिल्लक असल्याने त्याच्या विजयाची औपचारिकता बाकी आहे. उर्वरित सहाही ठिकाणी २० डिसेंबरला मतदान पार पडणार आहे.