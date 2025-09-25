Nashik Municipal Corporation'ब्लॅकलिस्ट' केलेल्या कंपनीला पुन्हा 'व्हाइटवॉश'? नाशिक महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक

Background of the Garbage Collection Tender in Nashik : नाशिक महापालिकेच्या सफाई कर्मचारी पुरवठ्याचा ठेका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बनावट कागदपत्रे सादर केल्याने यापूर्वी काळ्या यादीत टाकलेल्या मे. आर. ॲन्ड बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीला पुन्हा काम दिल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक: अडीच वर्षांपूर्वी पूर्व विभाग व सिडको विभागात केरकचरा संकलन व वाहतूक कामासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या मे. आर. ॲन्ड बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे बनावट कागदपत्रे सादर केल्याने तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर त्याच ठेकेदार कंपनीला सफाईच्या ठेक्यात भाग घेण्यासाठी काळ्या यादीतून वगळण्यात आल्याने महापालिकेच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. यामुळे सफाईचा ठेका पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे.

