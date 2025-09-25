Nashik Municipal Corporation'ब्लॅकलिस्ट' केलेल्या कंपनीला पुन्हा 'व्हाइटवॉश'? नाशिक महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक: अडीच वर्षांपूर्वी पूर्व विभाग व सिडको विभागात केरकचरा संकलन व वाहतूक कामासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या मे. आर. ॲन्ड बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे बनावट कागदपत्रे सादर केल्याने तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर त्याच ठेकेदार कंपनीला सफाईच्या ठेक्यात भाग घेण्यासाठी काळ्या यादीतून वगळण्यात आल्याने महापालिकेच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. यामुळे सफाईचा ठेका पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. .मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे शहरातील मुख्य रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडला आहे. त्यानुसार मे. वॉटरग्रेस कंपनीला जुलै २०२३ मध्ये ७०० सफाई कर्मचारी पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. मुदत संपल्यानंतरही दोन वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर नव्याने पाच वर्षे मुदतीसाठी ८७५ कंत्राटी कर्मचारी पुरवठ्यासाठी १७६ कोटींची निविदा काढली. .केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याने वॉटरग्रेस कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा ११७५ कर्मचारी पुरवठ्याची पाच वर्षे मुदतीची २३७ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली. यातही दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याची पुन्हा तक्रार करत वॉटरग्रेस कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..घनकचरा विभागाने तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात सफाई कर्मचारी संख्या घटवून ८७५ केली व कामाचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत आणताना कामाची किंमत १०३ कोटींपर्यंत आणली. तिसऱ्यांदा निविदा राबविताना कामाचे तुकडे करण्यात आले. ४०-३५-२५ असा फॉर्म्युला निश्चित केला. सोमवारी (ता. २३) निविदा उघडल्या. त्यात मे. वॉटरग्रेस, आर ॲन्ड बी इन्फ्रा, ग्लोबल एंटरप्रायझेस व लायन सर्व्हिसेस या चार कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. .त्यात आर ॲन्ड बी कंपनीचे सर्वाधिक कमी दर प्राप्त झाले. त्याखालोखाल मे. वॉटरग्रेस, ग्लोबल व लायन सर्व्हिसेस या कंपन्यांचे दर आले. त्यानुसार कमी दर भरणाऱ्या कंपनीला ४० त्याखोलाखाल ३५, तर २५ टक्के काम अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या कंपनीला दिले विभागून दिले जाणार आहे. सर्वाधिक कमी दर भरणाऱ्या आर ॲन्ड बी कंपनीला काम दिले जाणार आहे. त्या कंपनीला यापूर्वी महापालिकेनेच काळ्या यादीत टाकले व याच विभागाने सफाई ठेक्यात भाग घेण्यासाठी काळ्या यादीतून काढल्याची बाब समोर आली आहे..अडीच वर्षांतच वगळलेमे. आर. ॲन्ड. बी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीने २०२१-२२ मध्ये सिडको व पूर्व विभागातील केरकचरा संकलन वाहतूक करण्याच्या कामासाठी निविदा भरली. त्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा अनुभवाचा दाखला जोडला होता. त्यानंतर महापालिकेने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याकडून जीपीएस यंत्रणेचा वापर करून दैनंदिन केरकचरा संकलन व वाहतुकीचे कामकाज होत नसल्याचे सांगण्यात आले. .कंपनीने बनावट दाखले जोडल्याने एप्रिल २०२३ मध्ये स्थायी समितीने तीन वर्ष काम करण्यास व महापालिकेच्या काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव संमत केला. परंतु याच कंपनीला ऑगस्ट महिन्यात महासभेच्या ठरावाद्वारे काळ्या यादीतून वगळण्याचा ठराव संमत करण्यात आले. त्यानंतर सफाई ठेक्याच्या तिसऱ्या निविदेत सदर कंपनीने सहभाग घेतला व सर्वात कमी दर भरून काम करण्यास पात्र ठरविण्यात आल्याने घनकचरा विभागाचे कामकाज चर्चेत आले आहे..Laxman Hake: धनगरांचे ST आरक्षण हे आभासी चित्र? लक्ष्मण हाके हे काय बोलून गेले, आधी लढाई ओबीसींची....संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्यानंतर त्याने न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे काळ्या यादीतून वगळण्यात यावे यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला. त्यानुसार रीतसर सुनावणी घेतली व त्यानंतर काळ्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. परंतु २५ लाखांची जप्त करण्यात आलेली सुरक्षा अनामत रक्कम कायम आहे.- अजित निकत, संचालक, घनकचरा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.