Nashik Land Acquisition : नाशिकमध्ये भूसंपादन घोटाळा: ५५ कोटींपैकी ३८ कोटी गोठवल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू

Nashik Municipal Land Acquisition Faces Compensation Controversy : भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या षडयंत्रात ५५ कोटी रुपयांपैकी ३८ कोटी रक्कम गोठविण्यात आली. यानंतर आता पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागामार्फत न्यायालयाचा संदर्भ देऊन निकाली काढले जात आहे.
Updated on

नाशिक: महापालिकेला २७१ भूसंपादन प्रकरणांमध्ये व्याज द्यावे लागत असल्याचे कारण देत विशिष्ट अकरा भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या षडयंत्रात ५५ कोटी रुपयांपैकी ३८ कोटी रक्कम गोठविण्यात आली. यानंतर आता पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागामार्फत न्यायालयाचा संदर्भ देऊन निकाली काढले जात आहे.

