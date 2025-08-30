Nashik Land Acquisition : नाशिकमध्ये भूसंपादन घोटाळा: ५५ कोटींपैकी ३८ कोटी गोठवल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू

नाशिक: महापालिकेला २७१ भूसंपादन प्रकरणांमध्ये व्याज द्यावे लागत असल्याचे कारण देत विशिष्ट अकरा भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या षडयंत्रात ५५ कोटी रुपयांपैकी ३८ कोटी रक्कम गोठविण्यात आली. यानंतर आता पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागामार्फत न्यायालयाचा संदर्भ देऊन निकाली काढले जात आहे..नाशिक महापालिकेकडून दर वर्षी अंदाजपत्रकामध्ये भूसंपादनासाठी तरतूद केली जाते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जवळपास ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी मागील वर्षी ५५ कोटी रुपये भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दिले. भूसंपादनाचा मोबदला देताना २७१ प्रकरणांपैकी अकरा प्रकरणे निकाली काढली. नेमकी हीच प्रकरणे का? यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला उत्तरे देता आली नाही..अखेरीस नाशिक आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. नगर विकास विभागाने महापालिकेकडून तातडीने यासंदर्भातील अहवाल मागितला. त्यात वरिष्ठ न्यायालयात दाद का मागितली नाही? या मुळ प्रश्नाला बगल देण्यात आली. प्राधान्यक्रम समितीला विचारात का घेतले नाही? मोबदला देण्यासंदर्भात स्थायी समितीत निर्णय का घेतला नाही? यासंदर्भात देखील अभिप्राय नोंदविले गेले नाही. .२७१ भूसंपादन प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणे का निवडली? कुंभमेळ्यासाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला का दिला नाही? यासंदर्भात नगररचना व भूसंपादन विभागाने स्पष्टीकरण दिले नाही. यासंदर्भात ३ जानेवारी २०२५ रोजी महापालिकेकडून नगरविकास विभागाने अहवाल मागविला. त्यामुळे ५५ कोटींपैकी ३८ कोटी रुपये रक्कम गोठविली..दरम्यान, आमदार ॲड. ढिकले यांच्यासह भाजपच्या आमदार सीमा हिरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मंत्री छगन भुजबळ, आमदार नितीन पवार, आमदार पंकज भुजबळ यांनी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. असे असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील भूसंपादन विभागाकडून गोठविलेल्या रकमेचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..२७१ प्रकरणांमध्ये व्याज सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कोणती प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत सांगता येणार नाही.- दीपक वराडे, उपसंचालक, नगररचना..Jagdeep Dhankhar: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुन्हा चर्चेत! 'या' कारणामुळे केला सरकारकडे अर्ज.महापालिकेने पत्र दिले असून त्यामध्ये पैसे देऊ नये असे सांगितले आहे. भूसंपादन यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार आपण कार्यवाही करत असतो. परंतु, सदर प्रक्रियेत तीन विभागांचा समावेश असून, त्यापैकी दोन कार्यालयांनी पैसे देणे थांबविले आहे. एका कार्यालयाने पत्र येण्यापूर्वीच पैसे अदा केले आहेत.-राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.