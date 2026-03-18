Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपात १० लाखांची कामे विनानिविदा? महासभेत आज होणार फैसला; प्रशासनासोबत संघर्षाची ठिणगी

नाशिक: महापालिका क्षेत्रात दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विनानिविदा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता किंवा स्थानिक मजूर संस्थांना देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्यावर आता महासभेवर अशासकीय प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, बुधवारी (ता. १८) होणाऱ्या महासभेत प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. .मान्यता मिळाल्यावर प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असून, महासभेचा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविल्यास प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी संघर्ष वाढणार आहे..शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या ८ जुलै २०२१ च्या नवीन आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रात बांधकाम, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व उद्यान आदी विभागातील दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विनानिविदा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता किंवा स्थानिक मजूर संस्थांना देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव भाजपचे गटनेते ॲड. श्याम बडोदे यांच्यासह सात सदस्यांनी महासभेला सादर केला आहे. स्थायी समितीने प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. बुधवारी (ता. १८) महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षते खाली महासभा होत असल्याने सभेत प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याचीच दाट शक्यता आहे..यापूर्वी राज्य शासनाने तीन लाखापेक्षा अधिक किमतीची कामे असल्यास ई-निविदा पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची कोंडी झाली होती. शासनाच्या नगरविकास विभागाने ८ जुलै २०२१ रोजी नवीन आदेश काढून दहा लाखापर्यंतची कामे विनानिविदा देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती..१८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर प्रशासकीय कारकीर्द असल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. आता नगरसेवक निवडून आल्याने नव्याने प्रस्ताव दाखल झाला आहे.....तर संघर्षस्थायी समितीने मान्यता दिली असून, आता महासभेच्या पटलावर विषय आहे. महासभेची मान्यता मिळाल्यास प्रशासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा, प्रशासन विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.