Nashik Road Repair : लक्ष्मीपूजनापर्यंत नाशिकचे रस्ते 'चकाचक' होणार? पावसाने उघडीप दिल्यावर महापालिकेने हाती घेतली खड्डे बुजविण्याची मोहीम

नाशिक: पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्यावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या डागडुजीला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक रहदारी असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. खड्डे बुजविताना पूर्ण पॅच मारले जात आहे. लक्ष्मीपूजनापर्यंत रस्ते सुस्थितीत करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत..महापालिकेकडून दरवर्षी रस्त्यांवर करोडो रुपये खर्च केले जातात. परंतु पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था दयनीय होते. यंदाच्या पावसाळ्यातही मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात खड्डे व ओघळांची संख्या ७७५९ निश्चित करण्यात आली होती. .पूर्व विभागात ३०४, पश्चिम १३३, पंचवटी ३३६, सातपूर ४५९, नाशिक रोड १२४२, सिडको विभागात १३४१ असे खड्डे पडल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. यातील निम्म्याहून अधिक खड्डे दुरुस्त करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. परंतु त्यानंतरदेखील नागरिकांचे समाधान झाले नाही..खड्डे पुराण राज्यात गाजत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या. पंचवटी विभागात दोनदा स्थळ पाहणी करत रस्ते कामाची माहिती घेतली. परंतु पावसाच्या अडथळ्यामुळे कामे पूर्ण करता येत नव्हती. आता पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्याने सहा विभागात रस्ते दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी आयुक्त खत्री रस्त्यावर उतरल्या आहेत. बांधकाम विभागाने डिफेक्ट लायबिलिटी परेड असलेल्या रस्त्यांची जबाबदारी असलेल्या तीन ठेकेदारांना नोटीस देखील बजावल्या..खड्डे बुजविण्याची मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, प्राधान्यक्रम निश्चित करून सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या रस्त्यांची डागडुजी केली जात आहे. लक्ष्मीपूजनापर्यंत किमान मुख्य रस्ते दुरुस्त होतील, असा दावा करण्यात आला आहे..प्राधान्यक्रमाने या रस्त्यांची डागडुजीगोविंदनगर ते सिटी सेंटर मॉलमार्गे एबीबी सर्कल.त्र्यंबक रोडवरील सिबल हॉटेल सिग्नल ते कॅनडा कॉर्नर.खडकाळी सिग्नल ते शालिमार, फेम सिनेमा ते टाकळी.टाकळी ते मिरची हॉटेल, नागजी सिग्नल, काठे गल्लीपर्यंत.मिरची हॉटेल ते मखमलाबाद रोड, श्रद्धा लॉन्सपर्यंत.द्वारका सर्कलवरील सर्व्हिस रस्ता.