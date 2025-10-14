नाशिक

Nashik Road Repair : लक्ष्मीपूजनापर्यंत नाशिकचे रस्ते 'चकाचक' होणार? पावसाने उघडीप दिल्यावर महापालिकेने हाती घेतली खड्डे बुजविण्याची मोहीम

Nashik Municipal Road Repair Campaign Begins : नाशिक शहरात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या सूचनेनुसार बांधकाम विभागाने रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात केली असून, लक्ष्मीपूजनापर्यंत मुख्य रस्ते दुरुस्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्यावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या डागडुजीला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक रहदारी असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. खड्डे बुजविताना पूर्ण पॅच मारले जात आहे. लक्ष्मीपूजनापर्यंत रस्ते सुस्थितीत करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत.

