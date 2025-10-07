नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक पालिका नगराध्यक्ष आरक्षण जाहीर! ओझर, भगूरसह चार पालिकांवर महिला राज

Nashik District Municipalities: Mayor Reservation 2025 : पालिकांमधील नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण सोमवारी करण्यात आले. या सोडतीमध्ये ओझर, भगूर, इगतपुरी व सटाणा पालिकांमधील पदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत.
नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमधील नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण सोमवारी (ता. ६) करण्यात आले. या सोडतीमध्ये ओझर, भगूर, इगतपुरी व सटाणा पालिकांमधील पदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. नांदगाव, मनमाड व सिन्नर पालिका खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले आहेत. दरम्यान, नगराध्यक्षनंतर बुधवारी (ता. ८) सकाळी अकराला अकराही ठिकाणी प्रभागनिहाय आरक्षण प्रकिया राबविली जाणार आहे.

