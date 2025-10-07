Nashik Municipal Corporation : नाशिक पालिका नगराध्यक्ष आरक्षण जाहीर! ओझर, भगूरसह चार पालिकांवर महिला राज

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमधील नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण सोमवारी (ता. ६) करण्यात आले. या सोडतीमध्ये ओझर, भगूर, इगतपुरी व सटाणा पालिकांमधील पदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. नांदगाव, मनमाड व सिन्नर पालिका खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले आहेत. दरम्यान, नगराध्यक्षनंतर बुधवारी (ता. ८) सकाळी अकराला अकराही ठिकाणी प्रभागनिहाय आरक्षण प्रकिया राबविली जाणार आहे. .राज्याच्या नगरविकास विभागातर्फे २४७ पालिका तसेच १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांचा समावेश आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन पालिकांमधील पदे ही अनुसूचित जाती, तर अनूसूचित जमातीसाठी एक पद आरक्षित आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) पाच पालिकांमधील नगराध्यक्ष पद राखीव झाले आहे. तसेच तीन ठिकाणचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले आहे..नगराध्यक्षपदाच्या सोडतीनंतर आता सर्वच पालिकांमध्ये स्थानिक पातळीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे वेध लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार बुधवारी (ता. ८) प्रभागांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षानंतर स्थानिक पातळीवर प्रभागांच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुक व मतदारांच्या नजरा लागल्या आहेत. सहा नगरपंचायतींसाठी सोडत.जिल्ह्यातील पालिकांसमवेत सहा नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांसाठीही आरक्षण काढण्यात आले आहे. त्यामध्ये देवळा (अनुसूचित जमाती महिला), कळवण (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला), सुरगाणा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), दिंडोरी व पेठ (खुला प्रवर्ग महिला) तसेच निफाड असे आरक्षण निघाले आहे. या सहाही ठिकाणी २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत..Kurduwadi Municipal Council: 'कुर्डुवाडी नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपद महिला ओबीसीमुळे वाढणार चुरस'; युती अन् आघाडीवर यश अवलंबून.नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण असेओझर : (अनुसूचित जाती, महिला)चांदवड : (अनुसूचित जाती)पिंपळगाव बसवंत (अनुसूचित जमाती)भगूर : (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)त्र्यंबकेश्वर : (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)इगतपुरी : (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)येवला : (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)सटाणा : (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)नांदगाव : (खुला प्रवर्ग)मनमाड : (खुला प्रवर्ग)सिन्नर : (खुला प्रवर्ग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.