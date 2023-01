Nashik Crime News : ओझरला तरूणाचा खून; रहस्य उलगडेना

By

ओझर (जि. नाशिक) : अज्ञाताने एका तरूणाच्या डोक्यात व इतर शरिराच्या इतर भागावर मारून गंभीर दुखापत करून त्याचा खून केल्याची घटना ओझर येथे घडली. घटनेला ४८ तास उलटूनही खुनाचा उलगडा झालेला नाही. गुन्हे शोध पथक संशयितांच्या शोधात आहेत. (Murder of youth at ozar mystery not revealed Nashik Crime News)



प्रमोद दत्तू निकाळजे (३२, रा. आंबेडकरनगर, ओझर, ता. निफाड) याला संपत अर्जुन उघडे याच्या घराजवळ अज्ञात कारणावरुन कोणत्यातरी हत्याराने डोक्यात, तोंडावर, नाकावर, हातांवर मारून गंभीर दुखापत केली. तशी तक्रार अशोक दत्तू निकाळजे यांनी नोंदविल्यावरून पोलिसांनी अज्ञाताविरूद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

अप्पर पोलिस अधीक्षक माधुरी कांगणे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. अर्जुन भोसले, पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देत माहिती घेतली. गुन्ह्याच्या तपासासाठी ओझर पोलिस ठाण्याचे दोन पथक व एलसीबीचे दोन पथके तयार करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक अशोक रहाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक वाय. डी. आहिरे करीत आहेत.

