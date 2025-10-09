Crime News : नाशिक हादरले! ९ महिन्यांत ४६ खून; शहरात १० वर्षांतील गुन्हेगारीचा उच्चांक

नाशिक: गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापासून शहरात खूनाचे सत्र सुरू झाले असून, ते अद्याप थांबण्याचे चिन्हे अद्यापतरी नाही. मंगळवारी (ता.७) पहाटे पुन्हा दोन खुनाच्या घटनांनी नाशिक हादरले असून, यामुळे गेल्या नऊ महिन्यातील खुनाची संख्या ४६ वर पोहोचली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील उच्चांक असून, आयुक्तालय हद्दीत सरासरी ४० खून होतात..४५ खूनांमध्ये गुन्हेगारी टोळी व वर्चस्वाच्या घटनेपेक्षा कौटुंबिक आणि क्षणिक वादातून खून करण्यात आलेले प्रमाण सर्वाधिक आहे. असे असले तरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, गुन्हेगारीविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे..शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यापाठोपाठ शहरातील तीनही आमदारांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेतली होती. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याची गंभीर दखल घेतली. परिणामी आयुक्त कर्णिक यांनी आयुक्तालयातील १२ पोलिस निरीक्षकांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आणि गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासाठी धडक मोहीम सुरू केली आहे..दिवसेंदिवस वाढते शहर, परप्रांतीयांचे येणारे लोंढे तर दुसरीकडे तरुणाई अमली पदार्थांच्या आहारी जात असल्याचे चित्र आहे. व्हाइट कॉलर गुंडामुळे विधीसंघर्षित बालकांमध्ये गुन्हेगारीचे आकर्षण वाढते आहे. यातूनच अशी मुले सोशल मीडियावर भाईगिरीचे रिल्स व्हायरल करतात. .या वाढत्या प्रकारांचा परिणाम गुन्हेगारी वाढण्यावर झाला असून, सुरक्षित व शांत नाशिक शहरात प्रथमच खुनाचा आकडा चाळीशीपार जाऊन ४५ वर पोहोचला आहे. २०१७ मध्ये शहरात ४१ खून झाले होते. यातील बहुतांशी खुनाच्या घटना आपसांतील वाद, क्षणिक राग आणि कौटुंबिक कारणातील आहेत. तर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यात एकाचा खून झाला आहे..Crime News : हुंड्याचे पैसे घेऊन ये नाही तर तुझ्या धाकट्या बहिणीला... सासरच्या लोकांची अजब मागणी; विवाहितेसह माहेरचेही हादरले.शहरात झिरो टॉलरन्सच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत. आत्तापर्यंत ३० जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगार आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.