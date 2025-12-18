Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये नवा राजकीय प्रयोग! महाविकास आघाडीत मनसेची एन्ट्री; भाजप-शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान

नाशिक: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला महाविकास आघाडीमध्ये समावेश करण्यावरून काँग्रेसचा नकार असला तरी नाशिकमध्ये मात्र मनसेला सामावून घेतले जाणार आहे. शहरात काँग्रेस व अन्य डाव्या पक्षांची ताकद लक्षात घेता भाजप व शिवसेनेला सत्तेपासून रोखण्यासाठी व मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी वृत्तास दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे लवकरच मनसेसह ‘मविआ’च्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होऊन जागावाटपाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आघाडी व युतीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता भाजप व शिवसेनेची युती निश्चित झाल्यानंतर महाविकास आघाडीमध्येदेखील हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. .डाव्या विचारांच्या पक्षांसह शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व काँग्रेस या पक्षाचा समावेश आहे. मात्र राज्यात बदलत्या राजकीय समीकरणांनुसार मनसे व शिवसेना (उबाठा) युती होणार असल्याने काही महिन्यांपासून महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मुंबईमध्ये याच मुद्द्यावरून काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईत काँग्रेसकडून स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी उर्वरित महाराष्ट्राबाबत मात्र स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आहेत. .त्यानुसार नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये मनसेचा समावेश होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले असून शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये या संदर्भात चर्चा झाली आहे. शिवसेनेसोबत युती करावी असे मत मनसेच्या कार्यकर्त्यांचे आहे, शिवसेनेलादेखील मनसे सोबत युती हवी. मात्र काँग्रेसचा अडसर ठरत असल्याने नाशिकमध्येदेखील महाविकास आघाडी फिस्कटण्याची चिन्हे होती. मात्र आता मनसेचा समावेश महाविकास आघाडीत करण्यासाठी काँग्रेस राजी झाले आहे. त्यामुळे लवकरच या सर्व पक्षांची एकत्रितपणे बैठक होऊन महाविकास आघाडीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..मर्यादित ताकदीमुळे काँग्रेसचा होकारशहरात काँग्रेसची ताकद ठराविक प्रभागांपुरतीच मर्यादित आहे. ज्या भागात दलित व मुस्लिम मतदार अधिक आहे, तेथे काँग्रेसला अधिक जागा देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व काँग्रेस मिळून त्या जागांवर उमेदवार उभे करतील. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील शहरातील अन्य काही जागा दिल्या जाणार आहेत. शिवसेना व त्यापाठोपाठ मनसेला अधिक जागा देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?.नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत मनसेचा समावेश केला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेसला देण्यात आल्याने काँग्रेसचे स्थानिक नेतेदेखील अनुकूल आहेत.- प्रथमेश गिते, महानगरप्रमुख शिवसेना (उबाठा)नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत मनसेचा समावेश केला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेसला देण्यात आल्याने काँग्रेसचे स्थानिक नेतेदेखील अनुकूल आहेत.- प्रथमेश गिते, महानगरप्रमुख शिवसेना (उबाठा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.