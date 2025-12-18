नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये नवा राजकीय प्रयोग! महाविकास आघाडीत मनसेची एन्ट्री; भाजप-शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान

MNS Likely to Join MVA in Nashik Despite State-Level Differences : शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी वृत्तास दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे लवकरच मनसेसह ‘मविआ’च्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होऊन जागावाटपाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
नाशिक: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला महाविकास आघाडीमध्ये समावेश करण्यावरून काँग्रेसचा नकार असला तरी नाशिकमध्ये मात्र मनसेला सामावून घेतले जाणार आहे. शहरात काँग्रेस व अन्य डाव्या पक्षांची ताकद लक्षात घेता भाजप व शिवसेनेला सत्तेपासून रोखण्यासाठी व मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

